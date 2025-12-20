　
美國、委內瑞拉緊張升溫　川普：不排除開戰可能

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普不排除對馬杜羅政權動武的可能性。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與委內瑞拉關係再度緊張，美國總統川普（Donald Trump）直言不排除對馬杜羅（Nicolás Maduro）政權動武的可能性。面對美方海軍重兵部署、全面封鎖受制裁油輪之際，馬杜羅下令海軍護航，引發區域衝突升溫的疑慮。

根據《衛報》報導，川普在接受NBC電話專訪時表示，對於是否與委內瑞拉開戰，他「並不排除這個選項」，言辭強硬，引發各界關注。

美軍封鎖油輪收入來源　盧比歐：有權動用一切國力

在國務院的年終記者會上，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）進一步強調，美國完全有權「動用所有國力手段來捍衛國家利益」，他表示：「這是全世界各國都保有的權利，只是我們比其他國家更有實力。」

盧比歐也指出，藉由對疑似毒品運輸船的打擊行動，美國正施加壓力，逼迫馬杜羅讓步。他坦言，目前與委內瑞拉政權的現狀對美國而言「無法接受」，美方的目標就是要「改變這個局勢」。

「暗影艦隊」受阻　馬杜羅金流遭重創

根據《衛報》引述海事數據公司Windward AI的報告，美方近日在委內瑞拉外海查扣一艘受制裁油輪，導致原本從委內瑞拉運送石油的「暗影艦隊」（dark fleet）陷入混亂。該艦隊是馬杜羅政府重要的金流來源之一。

目前有逾30艘受制裁油輪正改道前往印度洋避難，避開美軍封鎖。不過報告指出，在59艘被列為「高風險」船隻中，許多仍被困在封鎖區，甚至試圖透過「位置造假」掩人耳目。

專家分析，美國這波封鎖行動不僅是反毒任務，更升級為切斷馬杜羅金流、進一步施壓的戰略手段。大西洋理事會（Atlantic Council）副總裁馬查克（Jason Marczak）表示，這將使美方在與委國談判結束獨裁統治時「多一張籌碼」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

