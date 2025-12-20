　
    • 　
>
國際

美公開淫魔富商檔案！柯林頓大量照片曝光　安德魯躺多女大腿笑了

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

▲已故富商、性犯罪者艾普斯坦檔案照片曝光。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案，包括數千份調查相關文件以及與艾普斯坦有關聯人士的照片，包括美國前總統柯林頓、被剝奪英國王子頭銜的安德魯、已故流行天王麥可傑克森等人。

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

路透、紐約郵報等報導，司法部在審查相關文件之後，確認相關案件受害者約1200多人，其中一份文件是按摩師名單，上面列有254個名字，全數塗黑處理，在這次曝光的大量照片中，許多人臉部也做黑框覆蓋處理。司法部已表示，未來這兩周會公布更多文件，其中一個受到外界關注的焦點，就是美國現任總統川普。

川普著墨不多

川普曾與艾普斯坦是朋友，在1990年代與2000年代初期經常往來，不過川普稱，他與艾普斯坦早就鬧翻。

經初步審閱，在19日這批檔案之中，幾乎沒有提及川普。川普的名字出現在先前公布的艾普斯坦私人飛機乘客名單上，有照片顯示艾普斯坦似乎拿著一張印有川普署名的支票，另外一張別墅的照片中可見川普1997年著作《川普：回歸的藝術》被放在書架上。

柯林頓大量照片曝光

與川普形成鮮明對比的是，柯林頓在相關文件中不斷出現，根據曝光的照片，可見他與已被定罪的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）與一名身份不明者同處浴池、在飛機上摟著一名年輕女性等。柯林頓也被拍到與艾普斯坦在英國度假，共赴泰國與汶萊並出席2002年摩洛哥國王穆罕默德六世的婚禮。

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

柯林頓一直否認在與艾普斯坦往來和旅行期間知曉其罪行。圈內人士形容，這波曝光恐成為他的「清算時刻」，甚至被拿來與英國安德魯王子事件相提並論，「（柯林頓）算是完了。他之前就已經完了，但現在更是如此。如果他們做了這些事就必須被繩之以法，這是毫無疑問的。」

安德魯躺多女大腿

釋出的檔案也包含一張從未曝光的黑白舊照，可見年輕時的安德魯王子以黑領結禮服打扮，橫躺在多名女性的大腿上，麥克斯威爾則是站在一旁笑看。衛報指出，當時安德魯閉眼微笑。

就在近期，安德魯因捲入性醜聞遭剝奪王室頭銜。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

艾普斯坦柯林頓安德魯川普性醜聞北美要聞

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

