生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市突發重大砍人事件！　衛生局即刻啟動「24小時心理諮詢」

▲民眾遭砍傷現場人員正在施救。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／網友提供）

▲民眾遭砍傷現場人員正在施救。（圖／網友提供）

記者李依琳、董美琪／台北報導

針對19日北市捷運系統發生的突發公共安全事件，部分市民目擊或親身經歷過程，可能出現驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。台北市政府衛生局已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝)

▲捷運中山站發生隨機砍人，多人受傷死亡。（圖／記者陳以昇攝)

衛生局局長黃建華表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身及親友的情緒狀態。若出現持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠等情形，皆屬常見壓力反應，及早尋求專業協助有助於心理復原。衛生局整合專業資源，推出「心理諮詢安心方案」，保障民眾心理健康。

安心方案服務內容如下：

24小時心理支持電話
 民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885），或衛福部安心專線「1925」，免費獲得心理諮商與情緒支持。

線上心理諮詢資源
 為擴大服務覆蓋面並降低心理支持障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢平台，提供市民隨時可使用、保密安全的心理支持服務，無論身處何地，都能獲得陪伴與專業協助。

衛生局提醒市民，面對突發事件造成的心理壓力，及時求助是重要且正確的行動。請民眾放心使用各項心理支持資源，保護自身與親友心理健康。

12/17 全台詐欺最新數據

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

台北市19日接連發生北捷恐怖攻擊事件，嫌犯在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名LSS、粉專「LSS 毛球」）在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，竟與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集中的爆炸場景位置「幾乎一模一樣」，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。

