北捷恐攻！縱火、丟煙霧彈、冷血砍人　張文殘忍奪命時間軸曝

▲張文北捷恐攻時間軸。（圖／記者黃宥寧製）



記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

台北市19日傍晚爆發恐怖攻擊，27歲張姓男子在台北捷運、中山站連續犯案，造成4人死亡（包含張文自己），11人受傷，整起事件歷時4個多小時。《ETtoday》新聞雲整理了這起恐怖攻擊連續殺人的時間軸。

北上租房，疑為「恐攻」準備

據了解，張文為桃園居民，早在今年1月就特意北上在中正區公園路租屋，疑似早已規劃好要連續作案。為了不引人注意，本月17日特地先入住南西誠品店對面的千慧旅館，似乎正「備戰」他的恐怖行動。

製造混亂，讓警方疲於奔命

19日15時許，張文在林森北路、長安東路一段等三個地方接連放火，短短14分鐘內就丟了6個汽油桶縱火，燒毀了一輛汽車、兩台機車和一些雜物。同時警員調閱監視器，查出張文騎自己的機車縱火，根據車牌查出他是通緝犯，前往桃園市戶籍地抓人。

16時59分許，張文改騎Ubike回到公園路的租屋處更換衣物，並於租屋處縱火，把3樓陽台雜物燒毀，接著拎著長刀和裝滿煙霧彈、汽油彈的小行李箱，徒步走向捷運。

北捷丟煙霧彈砍人

17時23分許，張文抵達北捷M7出口，一走下樓梯就邊走還邊丟煙霧彈，引發現場一片混亂，並持刀砍死制止他的57歲余姓男子。

17時55分，張文步行返回南京西路的千慧旅館。

再度前往誠品南西冷血殺人，遭圍困頂樓墜樓身亡

18時31分，張文現身捷運中山站南京西路出口，先丟擲煙霧彈製造混亂，隨即持刀攻擊路人，一名37歲男騎士當場倒地，之後張嫌又闖入誠品南西，對正在逛街的民眾展開隨機砍殺，現場尖叫聲四起，民眾倉皇逃命。

18時40分，張文遭警員與保全聯手圍捕，受困於誠品南西頂樓。

18時50分，張文遭警方包圍，從6樓墜樓身亡。

19時42分，張文送醫後不治身亡，包括張文本人，總計釀成4死11傷。

▼17:23許，張文帶著防毒面具，在北捷丟煙霧彈，現場濃煙密布。（圖／攝影中心攝)

▼18:31，張文現身捷運中山站南京西路出口。（圖／記者陳以昇攝）

▼18:31-18:37，張文在中山站持刀隨機攻擊，傷者當場血流如注。（圖／記者陳以昇攝）

▼18:50，張文遭警方包圍，從南西誠品6樓墜樓。（圖／記者陳以昇攝)

▼19:42，張文送醫後不治身亡。（圖／記者陳以昇攝）