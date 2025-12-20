　
社會 社會焦點 保障人權

張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

▲張文父母不發一語離開派出所。（圖／記者陸運陞攝）

▲張文離家兩年多，家中的房間早已成為儲藏室，父母表示，想找兒子也找不到。（圖／記者陸運陞攝）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生不特定襲擊事件，妨害兵役通緝犯張文，19日陸續犯下4起縱火案件，並且在北車、南西誠品無差別攻擊連殺3人，張文也隨即跳樓身亡，對於兒子犯下滔天大罪，父母也相當難過無奈，並配合由警方帶走偵訊後返家搜索，再回台北休息準備隔天報驗。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份至北市中正區公園路20巷承租分租套房，沒想到卻在19日犯下隨機殺人案，導致3死5傷，張文隨後也從南西誠品頂樓墜落身亡。

張文原本與父母以及哥哥，住在桃園市楊梅區一棟三層樓的透天厝，高中就讀永平高中餐飲科，案發後北市中山分局警員就到張文住處，並且將張文父母帶回台北進行偵訊，結束後由北市刑大接手又帶回桃園楊梅搜索。

搜索完畢後，因為20日還要與檢警會同相驗張文遺體，所以連夜又將張文父母載回台北，就近在北市的旅館讓夫妻投宿，隔天再由警方前往將人帶往北市第二殯儀館，會同檢警一起相驗兒子遺體。

張文父母表示，小孩長大後，哥哥在高雄工作，偶爾才會回桃園探望父母，張文則是堅持畢業後要去當兵，不顧家人反對，但在自從當兵酒駕被汰除之後，幾乎都沒有回家，最後知道張文的消息是在做保全。

兩年多沒回家的張文，原本的住處已經變成儲藏室，裡面只有以前的一些文學作品、英文書籍等資料，另外還有當兵的相關資料，連衣服都一件不剩，張文的房間，只有哥哥返家探視父母時偶爾會使用，平時幾乎都沒有人住。

父母指出，曾經想找過張文，但是卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以根本出乎意料之外，只是因為兒子釀下大禍，父母也只能不斷拭淚。

12/18 全台詐欺最新數據

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！
北車中山爆恐攻！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

恐攻張文殺人魔

