紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

▲華山基金會陪伴獨居長者身穿聖誕服走進逢甲夜市，親手將糖果與祝福送給民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

傍晚的逢甲夜市燈火亮起、人潮湧動，昨（18）日，一群身穿紅色聖誕服的長輩緩緩走進熱鬧街頭。他們不是表演者，而是華山基金會長期服務的獨居長者，平日多半獨自度日，這一夜在逢甲觀光夜市管委會與近20家攤商陪伴下，化身「聖誕老公公」，親手將糖果遞給遊客與店家，也把祝福送進夜市的喧囂與笑聲中。

隊伍沿著夜市前行，西屯國小75名直笛隊學生伴隨長輩腳步，吹奏熟悉的聖誕旋律，清亮樂聲在攤販吆喝聲中流動。不少遊客駐足拍照，有攤商彎身向長輩道聲「聖誕快樂」，短短一句問候，讓長輩露出靦腆卻真切的笑容。對他們而言，這些簡單互動不只是節慶熱鬧，更是久違的被需要與被看見。

華山基金會指出，節慶時刻往往放大獨居長者的孤單感，透過走進人群、參與社區的方式，讓關懷不只停留在物資提供，而是轉化為陪伴與連結，讓長者重新感受自己仍是社會的一分子。逢甲觀光夜市管委會也表示，夜市不只是商業場域，更是社區公共空間，希望藉由寒冬送暖行動拋磚引玉，號召更多攤商與民眾投入關懷行列，並一同響應華山基金會「愛老人・愛團圓」送年菜行動，讓善意在寒冷季節持續發酵。

活動尾聲，曾獲華山盃歌唱比賽優勝的鄭阿姨帶領長輩與現場民眾齊聲唱起《感謝你的愛》，歌聲不高亢，卻在夜市上空緩緩鋪展，替這個冬夜留下溫暖而難忘的一幕。華山基金會長年秉持「在地老化、社區互助、補不足」理念，結合企業與社會資源，免費提供在地失依、失能、失智長者到宅服務，並呼籲社會大眾支持第23屆「愛老人・愛團圓」愛心年菜公益行動。

▲活動尾聲，長輩齊聲高唱〈感謝你的愛〉，溫柔歌聲成為冬夜最動人的畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）