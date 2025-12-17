25卡司連唱5天！高雄聖誕生活節週末開跑　滅火器、落日飛車炸場

▲高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」20日起將有25組卡司一連開唱5天。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」將在20日精彩登場，「Golden公園大舞台」集結落日飛車、滅火器等25組超豪華陣容，一連開唱5天，同時還有「Merry買你的市集」集結各大商圈、市集名攤及原民料理等，超過150攤精彩饗宴。

高雄聖誕生活節去年邀請到艾怡良、魏如萱、鄭宜農3大金曲歌后大獲好評，4天活動吸引36萬人到場。今年「Golden公園大舞台」卡司陣容延續規模，邀請落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農、韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等25組卡司，從20日至24日連唱5天。

▲▼經發局聯手高雄13家百貨公司推出「心願放大卡」。（圖／記者許宥孺翻攝）



經發局長廖泰翔表示，市府加碼推出50元「商圈夜市優惠券－聖誕版」，活動期間下午2點起，於4處「心願放大卡」服務台領取限量「心願放大卡」，消費滿額即可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」，可在全市40多處商圈夜市及400多家合作店家消費折抵。

經發局提醒，中央公園周邊停車空間有限，請市民朋友多利用搭乘捷運、大眾運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場，或是搭乘至捷運美麗島站只要步行8分鐘就可以抵達活動會場，活動期間，市府也與高雄捷運公司協力，將適時啟動人潮管制機制，除加密班距、引導旅客動線外，也將依現場人潮狀況彈性調派列車。機車族則可將愛車停放在大同國小臨時機場停車場。

▲▼高雄聖誕生活節交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝）



經發局指出，週末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段，同時，為維護活動場域內民眾安全，捷運中央公園站1號出口、五福仁德街口及中山五福路口西北側三處Youbike站點將部分或全時段配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還。

▲高雄聖誕生活節演出時間表。（圖／記者許宥孺翻攝）