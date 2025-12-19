「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

▲彈劾賴清德連署網站。（圖／翻攝Facebook）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。網路也出現連署「彈劾賴清德」網站，目前已突破四百萬人連署。對此，政治評論員吳靜怡質疑，整體網頁架構非常不嚴謹，更有資安疑慮，網站誰製作的？不應該躲在資安破口的後面，台灣資安單位（如NCC或調查局）恐怕要介入調查，會不會是詐騙。

吳靜怡表示，「彈劾賴清德」沒有任何驗證機制，可以用假資料重複填寫，甚至用如「國昌尖叫雞」或「統一女神麗文」等名字都可以成功取得編號，這表示它不是嚴謹的連署收集系統，更像一個流量計數器或宣傳工具，人數可以輕易的快速且重複刷高（每秒破千人），「彈劾賴清德」更被查出後台管理者介面有「手動輸入」連署數的欄位，整體網頁架構都是非常不嚴謹。

吳靜怡指出，更令人疑慮的是「彈劾賴清德」網站是用Manus開發，Manus是一款由中國團隊開發的AI工具，在台灣業界頂多是協助拿來快速生成Demo提案用，在資安的角度，完全不可能直接做成會觸及到個資的網頁，更何況是「連署網站」。

吳靜怡指出，即便認為只是隨便任意填寫，當進入網站或點擊任何按鈕時，都會自動記錄訪客IP但網站缺乏隱私政策或安全聲明，目前此網站沒有說明如何處理這些資料，例如是否儲存、分享或加密，有潛在極高風險，尤其是如果背後有不明意圖，表面上是政治宣傳，但難排除沒有數據收集動機，不然怎麼叫做「連署」？

吳靜怡強調，至今無論是國民黨或是民眾黨都沒有出來官方表示是由誰製作的，彈劾總統的前夕卻充滿如此大的資安疑慮，台灣資安單位（如NCC或調查局）恐怕要介入調查，目前連署破百萬，會不會是詐騙。

▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）



