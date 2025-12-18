美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國國防部安全合作局宣布向台灣出售價值約110億美元的軍售項目，大陸國台辦表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；美方粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，對此堅決反對，嚴正譴責。

美國政府於美東時間12月17日，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。

總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，我國政府表達誠摯感謝。她說，我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。台灣將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並維繫區域的和平穩定與繁榮發展。

大陸國台辦發言人陳斌華今天晚間，就此發布「答記者問」進行回應。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方悍然宣布向台灣出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責。

陳斌華說，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華批評，民進黨當局頑固「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷鼓吹所謂「防衛決心」，不惜把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

陳斌華最後稱，台灣各界應認清民進黨當局無底線「賣台引戰」的邪惡本質。他稱，「正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊。」