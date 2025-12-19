川普簽署1兆美元國防授權法　含「軍援台灣」最高10億美元

▲川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》，批准高達9010億美元（約台幣28.2兆元）的年度國防預算，不僅金額創下歷史新高，更納入對烏克蘭、波羅的海國家及台灣的安全援助條款。其中針對台灣部分，授權美方最高提供10億美元資金（約台幣313億元），推動「台灣安全合作倡議」，並強化雙邊海巡合作與無人系統聯合部署。

國會兩院通過後總統簽署 援外條款引川普關切

《2026財年國防授權法案》（NDAA）為美國國會每年通過的年度國防政策法案，須由眾參兩院協商版本一致後，再由總統簽署生效。此次最終版本7日出爐後，眾議院率先表決通過，參議院亦於日前以77票贊成、20票反對過關。白宮雖未舉辦公開簽署儀式，亦未安排媒體入內拍攝，但證實川普已正式簽署此案。

儘管川普政府近期對國際軍事介入相對保守，此次NDAA仍保留多項援外條款，包括兩年內透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）向基輔提供總額8億美元軍援、撥款1億7500萬美元協助拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞等北約前線國防建設，並規定駐歐美軍人數不得少於7萬6000人。

對此，川普（Donald Trump）發表聲明表示，支持法案整體目標，但對若干條款內容表達保留意見，強調執行上將保有總統作為三軍統帥的憲法權限。

軍援台灣條文明確列入 無人系統、海巡訓練皆納入

在台灣相關部分，法案授權美國戰爭部於2026財年最高撥款10億美元推動「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），內容涵蓋醫療設備、補給與戰鬥傷亡照護能力，同時要求制定2026至2030財年期間擴大美台海巡整合訓練機會的計畫，包含派遣美方海岸防衛行動訓練團隊赴台，提升台灣海事執法與嚇阻能力。

此外，NDAA也要求五角大廈於2026年3月1日前，啟動與台灣共同開發無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，並提交「台灣安全援助路線圖」與支持建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可行性報告。若未提交，將被限制只能使用75%的差旅經費。

然而，川普特別點名反對上述無人系統合作計畫與支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等條款，認為部分內容干涉美國外交與軍事事務，將依總統權限自行裁量執行。

持續強化印太戰略布局 延續美國對台支持基調

儘管川普在總統任內對部分國際承諾持保留態度，但此次國防授權法仍延續美國對台安全合作的既有基調。法案中也納入「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），表明國會支持台灣加入IMF等國際組織，象徵華府對台戰略支持未見鬆動。

分析指出，NDAA內容反映出國會對印太局勢的高度關注與跨黨共識，也再度強化台美軍事交流與合作架構，展現美國深化印太部署、嚇阻區域威脅的政策決心。