　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽署1兆美元國防授權法　含「軍援台灣」最高10億美元

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》，批准高達9010億美元（約台幣28.2兆元）的年度國防預算，不僅金額創下歷史新高，更納入對烏克蘭、波羅的海國家及台灣的安全援助條款。其中針對台灣部分，授權美方最高提供10億美元資金（約台幣313億元），推動「台灣安全合作倡議」，並強化雙邊海巡合作與無人系統聯合部署。

國會兩院通過後總統簽署　援外條款引川普關切

《2026財年國防授權法案》（NDAA）為美國國會每年通過的年度國防政策法案，須由眾參兩院協商版本一致後，再由總統簽署生效。此次最終版本7日出爐後，眾議院率先表決通過，參議院亦於日前以77票贊成、20票反對過關。白宮雖未舉辦公開簽署儀式，亦未安排媒體入內拍攝，但證實川普已正式簽署此案。

儘管川普政府近期對國際軍事介入相對保守，此次NDAA仍保留多項援外條款，包括兩年內透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）向基輔提供總額8億美元軍援、撥款1億7500萬美元協助拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞等北約前線國防建設，並規定駐歐美軍人數不得少於7萬6000人。

對此，川普（Donald Trump）發表聲明表示，支持法案整體目標，但對若干條款內容表達保留意見，強調執行上將保有總統作為三軍統帥的憲法權限。

軍援台灣條文明確列入　無人系統、海巡訓練皆納入

在台灣相關部分，法案授權美國戰爭部於2026財年最高撥款10億美元推動「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），內容涵蓋醫療設備、補給與戰鬥傷亡照護能力，同時要求制定2026至2030財年期間擴大美台海巡整合訓練機會的計畫，包含派遣美方海岸防衛行動訓練團隊赴台，提升台灣海事執法與嚇阻能力。

此外，NDAA也要求五角大廈於2026年3月1日前，啟動與台灣共同開發無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，並提交「台灣安全援助路線圖」與支持建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可行性報告。若未提交，將被限制只能使用75%的差旅經費。

然而，川普特別點名反對上述無人系統合作計畫與支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等條款，認為部分內容干涉美國外交與軍事事務，將依總統權限自行裁量執行。

持續強化印太戰略布局　延續美國對台支持基調

儘管川普在總統任內對部分國際承諾持保留態度，但此次國防授權法仍延續美國對台安全合作的既有基調。法案中也納入「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），表明國會支持台灣加入IMF等國際組織，象徵華府對台戰略支持未見鬆動。

分析指出，NDAA內容反映出國會對印太局勢的高度關注與跨黨共識，也再度強化台美軍事交流與合作架構，展現美國深化印太部署、嚇阻區域威脅的政策決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

對委內瑞拉動武？　川普驚語「出兵不用國會授權」

川普簽署1兆美元國防授權法　含「軍援台灣」最高10億美元

尪年薪300萬妻爽當貴婦　多年秘密曝光！她驚覺戶頭只剩24萬

美國對AMD、聯想、美超微祭出337調查

南韓總統提「禿頭藥」納健保　網批：是在開玩笑？

日高級三溫暖火災！「網紅夫肉身護妻」疊屍雙亡　按鈴求救卻沒用

選美小姐車禍亡！買聖誕禮物「送給弱勢童」　途中竟離奇翻車

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」　亂丟垃圾要開罰

澳總理宣布推動「槍枝回購計畫」　預估銷毀數十萬把

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

對委內瑞拉動武？　川普驚語「出兵不用國會授權」

川普簽署1兆美元國防授權法　含「軍援台灣」最高10億美元

尪年薪300萬妻爽當貴婦　多年秘密曝光！她驚覺戶頭只剩24萬

美國對AMD、聯想、美超微祭出337調查

南韓總統提「禿頭藥」納健保　網批：是在開玩笑？

日高級三溫暖火災！「網紅夫肉身護妻」疊屍雙亡　按鈴求救卻沒用

選美小姐車禍亡！買聖誕禮物「送給弱勢童」　途中竟離奇翻車

澀谷明年要求便利商店「加裝垃圾桶」　亂丟垃圾要開罰

澳總理宣布推動「槍枝回購計畫」　預估銷毀數十萬把

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

【趕緊給我餒餒】5個月大寶寶急得說出話！媽無奈：第一句不是叫媽媽也不是爸爸...

國際熱門新聞

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

更多熱門

相關新聞

美國對AMD、聯想、美超微祭出337調查

美國對AMD、聯想、美超微祭出337調查

在超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰率團赴中國訪問北京聯想總部之際，美國國際貿易委員會（USITC）16日發布新聞稿表示，要對美國超微半導體（AMD）、超微電腦、聯想美國子公司等企業啟動337調查，原因是涉嫌侵犯美國專利。

川普演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台

烏克蘭副外長「罕見訪中」進行政治磋商

烏克蘭副外長「罕見訪中」進行政治磋商

關鍵字：

美國川普國防法案NDAA軍武國際軍武北美要聞台灣軍援

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面