烏克蘭副外長罕見訪中磋商　聚焦經貿合作、戰爭局勢

▲烏克蘭第一副外長基斯利茨亞與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商。（圖／翻攝自X／@SergiyKyslytsya）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與中國政府18日同步證實，烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在北京與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商。這是俄烏戰爭爆發以來罕見的高層互動，雙方針對戰爭局勢、和平努力與雙邊合作進行交流。

根據烏克蘭外交部聲明，此次磋商聚焦「俄羅斯持續對烏克蘭發動武裝侵略的情勢」，雙方進行了「深入意見交換」，並討論國際社會為實現穩定與持久和平所做的努力。中方則簡短表示，雙方「就烏克蘭危機交換了意見」。

雙方在會後重申，「相互尊重主權與領土完整」是中烏雙邊關係的基礎原則。

根據《Ukrinform》報導，會中除了戰爭議題，雙方也討論了雙邊關係中的其他關鍵議題，包括未來高層與最高層級互動的規劃、擴大貿易與經濟合作的可能性，以及在國際組織中的協調方式。

基斯利茨亞並未僅限與中方會面，他此行也與中國專家學者、分析人士，以及各合作國家的駐中外交官進行交流，其中也包含美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。

儘管中國對外宣稱在俄烏戰爭中保持中立，未曾譴責俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，並多次呼籲各方展開和平談判、尊重各國領土完整。但西方多國政府指控，中方透過對俄出口軍事零件等方式，對俄羅斯國防工業提供關鍵經濟支援，間接延長戰事。