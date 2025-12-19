　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭副外長罕見訪中磋商　聚焦經貿合作、戰爭局勢

▲▼烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在北京與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商。（圖／翻攝自X／@SergiyKyslytsya）

▲烏克蘭第一副外長基斯利茨亞與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商。（圖／翻攝自X／@SergiyKyslytsya）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與中國政府18日同步證實，烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在北京與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商。這是俄烏戰爭爆發以來罕見的高層互動，雙方針對戰爭局勢、和平努力與雙邊合作進行交流。

根據烏克蘭外交部聲明，此次磋商聚焦「俄羅斯持續對烏克蘭發動武裝侵略的情勢」，雙方進行了「深入意見交換」，並討論國際社會為實現穩定與持久和平所做的努力。中方則簡短表示，雙方「就烏克蘭危機交換了意見」。

雙方在會後重申，「相互尊重主權與領土完整」是中烏雙邊關係的基礎原則。

根據《Ukrinform》報導，會中除了戰爭議題，雙方也討論了雙邊關係中的其他關鍵議題，包括未來高層與最高層級互動的規劃、擴大貿易與經濟合作的可能性，以及在國際組織中的協調方式。

基斯利茨亞並未僅限與中方會面，他此行也與中國專家學者、分析人士，以及各合作國家的駐中外交官進行交流，其中也包含美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。

儘管中國對外宣稱在俄烏戰爭中保持中立，未曾譴責俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，並多次呼籲各方展開和平談判、尊重各國領土完整。但西方多國政府指控，中方透過對俄出口軍事零件等方式，對俄羅斯國防工業提供關鍵經濟支援，間接延長戰事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
橘色惡魔、翡翠騎士快閃西門町！　蕭美琴備滷肉飯+3湯宵夜
台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力
小型飛機墜毀！　美前知名賽車手全家罹難
快訊／台股開盤大漲！　台積電漲25元至1455
辜莞允裸湯辣照萬人朝聖！　淡出5年近況曝光
丟下手機消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普簽署近1兆美元國防法案　同意援烏、限制裁軍

川普電視演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普封鎖委內瑞拉　專家示警「恐讓台灣陷入風險」

亞馬遜併購空窗期讓「iRobot」跌落神壇　執行長認技術落後陸4年

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台傳達區域安全承諾

冷凍庫藏肢解嬰屍！　日22歲風俗女遭逮稱：想把孩子留身邊

烏克蘭副外長罕見訪中磋商　聚焦經貿合作、戰爭局勢

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

川普簽署近1兆美元國防法案　同意援烏、限制裁軍

川普電視演說沒新意？　鏡頭外「1句話」揭謎底

川普封鎖委內瑞拉　專家示警「恐讓台灣陷入風險」

亞馬遜併購空窗期讓「iRobot」跌落神壇　執行長認技術落後陸4年

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台傳達區域安全承諾

冷凍庫藏肢解嬰屍！　日22歲風俗女遭逮稱：想把孩子留身邊

烏克蘭副外長罕見訪中磋商　聚焦經貿合作、戰爭局勢

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

快訊／白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」　籲立刻辭立委

川普簽署近1兆美元國防法案　同意援烏、限制裁軍

生下剴剴就棄養！害兒遭惡保母姊妹虐死　生母申請180萬補償金遭駁

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

卓別林孫女變身最辣反派！《阿凡達3》灰燼族首領爆紅　網暈船：野蠻又性感

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

房子旁有宮廟　長輩讚住得心安「有神明保佑」！過來人狂搖頭

坐著就能降血糖！　醫推5招「穩糖技巧」

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

國際熱門新聞

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

美CPI意外低於預期！市場看好Fed再寬鬆

更多熱門

相關新聞

周杰倫代言中國外送　4分身笑翻網友

周杰倫代言中國外送　4分身笑翻網友

中國外送平台美團外賣邀請天王周杰倫擔任代言人，不僅引發粉絲熱議，就連全網「分身」也出動玩哏，其中雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫合體拍攝影片宣傳，成功引發話題。網友們看完影片都忍不住笑稱，「周杰倫在周杰倫模仿大賽獲得第二名」、「4個周杰倫送外賣，直接臉盲」。

演算法背後的沉默交易　Meta治理失靈的結構性問題

演算法背後的沉默交易　Meta治理失靈的結構性問題

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受

自殺無人艇「奮進魔鬼魚號」年產上看500艘！

自殺無人艇「奮進魔鬼魚號」年產上看500艘！

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武中國

讀者迴響

熱門新聞

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面