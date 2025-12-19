快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

▲TikTok的美國業務正式出售給一個由美國投資人主導的團隊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

短影音平台TikTok執行長周受資18日向員工證實，公司已正式簽署協議，將TikTok的美國業務出售給一個由美國投資人主導的團隊。這項交易獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，為TikTok在美國的長期營運奠定基礎。

根據CNN報導，這項協議源於去年通過的一項美國法律，該法要求TikTok美國版須自中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離，否則將面臨禁用。

川普政府雖多次延後執法時間，但也積極推動由美方接手的交易方案。周受資在備忘錄中強調，「我們已經與投資人就新的TikTok美國合資企業簽訂協議，這將讓超過1億7千萬名美國使用者，繼續作為全球社群的一員，探索無限的可能性。」

合資架構出爐 字節跳動保留19.9%持股

根據協議內容，TikTok美國版將交由一家新設立的合資企業負責營運。該合資企業的股權分配為50%由美國科技公司甲骨文（Oracle）、私募基金銀湖（Silver Lake）以及來自阿聯酋的投資公司MGX所組成的投資財團持有；約30%由「部分現有字節跳動投資人的關係企業」持股；其餘19.9%則由字節跳動保留。

備忘錄指出，目前交易尚未最終完成，雙方正朝著2026年1月22日達成協議目標前進。雖然還有不少工作要做，但各方均表達合作意願。

延後執法120天 川普稱交易為「合格撤資」

川普政府早在今年9月便表示，已與中方達成共識，將TikTok美國業務的控制權轉交予美方投資人。川普更簽署行政命令，認定該交易符合「合格撤資」（qualified divestiture）標準，並為此延後執法120天，以利交易進行。

這項協議也符合美國法律中關於TikTok必須由非中國投資人持有逾80%資產的規定。隨著協議塵埃落定，TikTok美國版的未來也逐漸明朗。