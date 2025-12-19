藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

▲國眾兩黨啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，綠委吳思瑤受訪時表示，民進黨當然尊重他們依憲法機制要進行的憲政行為，但就以要彈劾賴清德這件事，再次坐實台灣的憲政機制是有制衡的手段，所以這絕非獨裁。藍白委員心知肚明，要通過彈劾總統的高門檻，且憲法法庭也被他們癱瘓，等於他們自己堵死了彈劾總統的路。

吳思瑤表示，今天藍白合實在很搞笑，記者會大動作訴求反獨裁、反帝制、反專制，台灣沒有清德宗，中國倒是有習皇帝，要反獨裁不是應當去北京天安門抗議？今天藍白委員之所以還能夠在立法院廣場舉行記者會、提出他們對於總統的諸多批判，就可以驗證台灣是一個民主國家，並沒有獨裁。

對於在野黨動作，吳思瑤指出，他們提到要對賴清德發動彈劾，民進黨當然尊重他們依憲法機制要進行的憲政行為，但就以要彈劾賴清德這件事，再次坐實台灣的憲政機制是有制衡的手段，所以這絕非獨裁。

吳思瑤表示，回到彈劾案本身，藍白委員心知肚明，要通過彈劾總統的高門檻，且憲法法庭也被他們癱瘓，等於他們自己堵死了彈劾總統的路，高估在國會的實力，為什麼明知不可為而為之？就是一個壯膽、虛張聲勢的政治作為。

至於藍白合要到各地召開公聽會，吳思瑤指出，也尊重他們的意見，但要面對民意，藍白應當好好向社會說明，這兩年來的違憲亂政、傷害國家財政、傷害國安、踐踏人民權益，藍白到底要拿什麼來面對民意？

吳思瑤補充，昨天在司法法制委員會，藍白突襲式提了彈劾，要移送卓榮泰到監院，這根本就是一個烏龍彈劾案，去年國會擴權法案通過後，已經被憲法法庭宣判，立院並沒有移送官員彈劾的權力，對彈劾官員的發動全是監察院的權限。

吳思瑤表示，立院不能擴權、憲法法庭已經打臉，且監院進行的是針對違法公務員的失職情事進行調查、對於法律責任的咎責，不是政治報復的場域，藍白不只是法盲，更是文盲。