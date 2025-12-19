酸賴清德如袁世凱　陳智菡：歷史會懲罰那些拒絕記取教訓的人

▲藍白兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團、民眾黨團今（19日）對總統賴清德啟動彈劾案程序，後續將在全國舉辦公聽會，向地方選民報告賴清德如何一人毀憲。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，今日藍白對賴清德提出彈劾，並非為政黨之私、更非為一時之爭，而是要大力號召更多人民加入捍衛台灣民主的道路，請總統深思慎為，切莫一意孤行的鑽往那條通往權力集中、卻會讓台灣民主體制崩壞毀棄之途，「歷史不會重演，但會懲罰那些拒絕記取教訓的人」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，民主之死，往往不是倒在坦克之下，而是消失在一次又一次「看似合法、實則專斷」的政治操作之中。賴清德總統不遵從《憲法》賦予的義務與任務，邀集民進黨立委便當會後，宣稱財劃法將「採不副署或副署之後不執行，交由行政部門做出最終決斷」。

陳智菡指出，自中華民國行憲以來，從未有任何一位總統違反憲法之法律公布義務，賴清德總統就是主導該違憲行動的首謀。他已明確違反中華民國憲法第72條所賦予他的任務，「總統先生，請容我們提醒您，總統再大，大不過憲法」。

陳智菡說，此情此景，何其相似於110年前的中國，時任臨時大總統袁世凱以「穩定國家、避免內亂」為由，逐步架空國會，解散政黨，終至廢除選舉、沒收民權；最後更以「國情不宜民主」為藉口，自立為帝、迫害異己。歷史早已反覆證明，凡以「國家需要」為名削弱國會者，最終必以「穩定秩序」為由踐踏人民。

陳智菡說，今日藍白對賴清德提出彈劾，並非為政黨之私、更非為一時之爭，而是要大力號召更多人民加入捍衛台灣民主的道路，請總統深思慎為，切莫一意孤行的鑽往那條通往權力集中、卻會讓台灣民主體制崩壞毀棄之途，「歷史不會重演，但會懲罰那些拒絕記取教訓的人」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，依照《憲法》第72條規定，立院三讀通過法律，行政院長提起覆議遭否決、總統收到立院咨文後，必須在10天內公告，但賴總統未依法行政，「中華民國憲政史上從未有總統膽敢不公布」。

黃國昌沉痛呼籲，民主憲政應該是台灣人共同的語言，若未來總統有樣學樣，透過拒絕公布法律來癱瘓國會，「你認同嗎？」民眾黨團將正式提案彈劾賴總統、啟動全院委員會審查程序，要求被彈劾人賴清德到全院委員會列席說明，憲法何時賦予他能夠如此專斷、把台灣帶向獨裁之路？

黃國昌表示，歷史上太多獨裁者以捍衛國家安全之名，行毀壞國家體制之實，台灣絕不能再犯下相同歷史錯誤；立院有超過半數立委支持彈劾，就是要阻止賴清德變成袁世凱。後續將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，向地方選民報告賴清德如何一人毀憲，剝奪《財政收支劃分法》本來該照顧人民的財源。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，一年前南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴，當時全球都在批評，只有民進黨立院黨團支持戒嚴，更被南韓媒體報導為「可惡的蟾蜍」。賴清德一年多來變本加厲，少數總統要打掉60%的雜質；立院修法三讀通過的軍警待遇條例違法不編預算，《財劃法》更是離譜到不副署。

張啓楷指出，行政院版《財劃法》大砍地方縣市2646億，都是地方防洪治水、基礎建設、學童營養午餐的錢，賴清德不只架空立法院，更霸凌地方政府，對全民開戰。張表示，賴清德正走向戒嚴甚至帝制之路，就像100多年前袁世凱稱帝，呼籲全民一起站出來捍衛憲法、捍衛民主。