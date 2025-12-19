　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前藍營發言人投入新竹市長選戰　主張藍白整合須有公平機制

▲▼ 國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇 。（圖／何志勇提供）

▲國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇 。（圖／何志勇提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇今（19日）宣布參選新竹市市長。面對國民黨已表示2026竹市一定禮讓民眾黨，何志勇表示，會努力說服國民黨黨中央辦公平、公開初選，為新竹市民爭取最大福利。

何志勇今邀請前交通部部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑等人站台。葉匡時強調，地方首長一定要有國際視野，期待何志勇為新竹帶來改變，在深厚人文基礎下，發揮新竹的科技與實力。栗正傑表示，新竹一定要藍白合，相信國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌，一定能協調公平機制。但他也強調，國民黨是百年大黨，新竹市市長選舉一定不能缺席，必須要派自己候選人來競爭。

何志勇表示，今日選在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」召開記者會，正式宣布參選下屆新竹市長，是為了彰顯新竹設治逾三百年的底蘊，以及這座城市新舊交融、持續前進的精神。何志勇說，身處全台最重要的科技重鎮，新竹有責任也有能力帶領台灣走向下一個嶄新的三百年，他將透過持續聆聽市民心聲，將各界意見轉化為明確的市政升級方案 。

針對城市發展願景，何志勇提出「大新竹大未來」三大政策，包括交通「悅行新竹計畫」，主打市區鐵路高架化，並以 BRT 結合智慧交通系統，徹底解決竹科長年塞車的痛點；第二，落實「鄭用錫教育計畫」，致力於優化教育環境讓孩子安心就學；第三則是「新竹超級主場計畫」，規劃興建多功能巨蛋並設立新創孵化器，為城市注入持續成長的動能，確保新竹在AI浪潮下穩坐「科技首都」地位。

而面對新竹「藍白合」議題，何志勇強調有聽到了關於「現任優先」的聲音，但他強調藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制；公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非內部說了就算。何志勇強調，尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服國民黨中央接受自己的提議，並保證一切會以新竹最高利益、會以國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇也強調，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。何志勇最後以「新竹越來越勇」為號召，與市民朋友一起想像未來、共同擘劃城市願景，並提出具體可行的政策解方，為這座偉大的城市創造屬於當代的新政治想像。
 

何志勇2026新竹市2026大選藍白合

