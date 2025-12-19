黃國昌：我是失敗還是成功的人？ 　按照我的學經歷起碼當1個部長

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌17日於文化大學演講，過程中提到「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人？因為按照我自己的學經歷，如果當年做了不一樣的選擇，今天最起碼當一個部長」，從18歲到52歲，34年的人生幹了什麼事情？是不是一點長進都沒有，還是身體裡面的某一些DNA讓自己好像回到了年輕的時代，還在做一模一樣的事情。該演講內容曝光後，立刻引起網友熱議。

黃國昌出席文化大學「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」演講，過程中提到，日前走讀活動，被已違法集會遊行法移送台北地檢署，今年自己52歲，那天從台北地檢署出來的時候，問了自己一個問題「為什麼52歲竟然還因為違反集會遊行法，到台北地檢署接受調查，我在做什麼事情？為什麼52歲還站在大太陽底下，曬太陽曬了7個小時，最後結果竟然成為犯罪嫌疑人、被告，跟檢察官在台北地檢署吵架」。

▼黃國昌文化大學演講。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）