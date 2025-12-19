　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

▲賴清德總統出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會。（圖／總統府提供，下同）

記者郭運興／台北報導

賴清德總統今（19日）出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，致詞時提到AI新十大建設四項基礎建設、三大關鍵技術，希望在2040年為台灣培育出五十萬個AI人才，能夠有兆元產值軟體平台，一百萬家中小微型企業能夠導入人工智慧，協助升級轉型，最高目標建立人工智慧生活圈，食衣住行育樂、國防，想得到的，都希望能夠導入人工智慧。

賴清德表示，每一次聽吳誠文主委致詞，都會發現，不單是站在研究方面，也不單是站在學術的立場，他深入產業界，而且不是一個單純的components的生產製造，他希望的是一個系統，把台灣的產官學研整合起來，為台灣未來要發展的產業方向，提供一個更有力的支持。剛剛提到的太空產業、國防工業，政府都是往這個方向走的。

賴清德表示，自己利用這個難得的機會，感謝產官學研數十年來攜手，推動科技產業的發展，特別是產業界，篳路藍縷，克服種種挑戰，才有辦法讓台灣半導體、ICT或是EMS產業在國際佔有一席之地。

賴清德表示，大家也很清楚的了解，在全面智慧化時代的來臨，固然是對台灣的挑戰，但也是對台灣一個非常好的機會，所以政府推出「AI新十大建設」，要在現有的硬實力基礎上，能夠推動十大建設，確保台灣在下一個世代持續居於領先的地位，這是政府推動AI新十大建設的主要目的。

賴清德指出，前不久自己跟吳誠文主委提到，是不是可以來幫忙安排，進行「AI新十大建設推動之旅」，跟業界各位好朋友、跟學研界各位好朋友見面，知道政府的立場，政府聽取大家的心聲，有困難一起克服、有方向一起推動，能夠走得更穩健、更有力氣，這是安排這個活動主要的目的。

賴清德指出，AI新十大建設基本上有四項基礎建設，第一，就是算力中心，「國網雲端算力中心」已經正式啟用，雖然一開始只有20個megawatt，但是未來會逐步來提升。

賴清德指出，第二，另外再過不久，主權AI資料中心也會在台南的南科正式上路。

第三，賴清德說，人才培訓的基礎建設方面，包括教育部、包括經濟部、國發會、國科會，大家共同合作推動，希望在2040年，能夠為台灣培育出五十萬個AI的人才，除了學校的、社會的，政府現在也正在進行人工智慧的培訓工作，不管中央或地方所有的同仁，通通都要接受人事總處所安排的人工智慧應用的學習課程，將會分級，第一級第二級第三級，根據不同的工作或不同職務、階級、職位，持續不斷地進階。

賴清德認為，第四，政府會均衡發展，北中南東均衡發展，全面智慧化時代的來臨，如果台灣未來能夠擁有立基的話，不應該集中在北部，也不應該侷限在中部，南部、東部通通都應該要有，這個是政府要去推動的四個基礎建設。

賴清德提到，另外有三個關鍵技術，今天是第一站，就是矽光子。矽光子的技術已經是領先全球，自己應該來了解一下，也應該要知道目前進步到哪裡，未來可以發展到什麼程度，政府可以從哪一個角度、哪一個面向來給予幫忙，讓大家的進步、讓大家的發展能夠更加的迅速、更加的有效率。

賴清德說，自己後續會安排的另外兩個關鍵技術，就是量子運算，另外一個就是機器人，政府也會去看。

賴清德強調，不管是四大基礎建設、三大關鍵技術，無非是希望達到三個應用目標，第一，希望在2040年的時候，能夠有兆元產值的軟體平台，第二，一百萬家的中小微型企業能夠導入人工智慧，讓人工智慧可以實質上的幫助中小微型企業升級轉型。

賴清德表示，第三，當然要建立一個最高目標，人工智慧生活圈，食衣住行育樂、國防，想得到的，都希望能夠導入人工智慧，經由政府協助新創，能夠成就兆元產值的軟體平台。

賴清德說，經由兆元產值的軟體平台業者，幫助中小微型企業，成就未來的人工智慧生活圈，這個是共同的目標。

▲▼賴清德總統出席「AI新十大建設：關鍵技術」台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會。（圖／總統府提供）

更多新聞
更多熱門

近年物價漲幅驚人，為落實照顧老年農民生活，多名綠委今（19日）召開記者會，主張現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」每4年依消費者物價指數（CPI）調整機制應檢討，先提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻。而國民黨團也臨時到民進黨團前召開記者會，呼籲「老農津貼」提高至1萬5千元，朝野相繼加碼，讓「老農津貼」成立院攻防新戰場。

藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

央行列台灣經濟6大不確定性　示警AI供應鏈下行風險

AI人工智慧賴清德民進黨AI新十大建設台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會

