　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚見撞死畫面：衣服我送的

▲台南市安平區慶平路清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士自小客車追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南女清潔員遭賓士撞死。（圖／記者林東良翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

鄭姓男子酒後駕駛賓士車，撞死23歲陳姓女清潔員，且由於撞擊力道強大，陳女下半身的骨頭幾乎粉碎，共10幾個人協助修復，仍花費15小時才終於完成。而陳女的閨蜜也悲痛發文，兩人上次見面時，對方透露想考職業駕照，這樣就不用一天打兩份工，「真的好難受，現在我眼睛一閉上，腦海中全部都是她的身影。」

一名女網友哀痛表示，12月16日早上8點多，好友在上班途中，遭一名酒駕者高速撞擊，當場身亡。她說，那天看到新聞畫面時就覺得不對勁，因為死者身上穿的衣服，正是自己親手送的那件，「我一看到就認出她了」，但內心仍不願相信現實，直到看到新聞提及年齡、姓氏與她男友的身影，才痛苦確認噩耗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO崩潰寫下，很難想像她當時是多麼痛苦，下半身被撞的沒有一處是完整的，「她是多麼怕痛的人呀…我真的好心疼她…她是一個多麼好的人啊」。上次見面時，閨蜜還開心地聊著未來計畫，想與男友去考職業駕照，「這樣就不用一天打兩份工那麼辛苦」，讓原PO難過感嘆，「結果卻因為酒駕犯斷送了本該屬於她幸福的人生。」

原PO說，自己很愛下廚，閨蜜總是最捧場的「試毒員」，每道菜都會吃光。原本約定好，只要想吃家常菜，家裡永遠都會為她準備一副碗筷，「但現在，我再也看不到她那個期待的笑臉了」。

「以前我們說見面就見面，一通電話就能到彼此身邊，現在我打再多次，她都不會接了...」原PO崩潰淚訴，兩人相識六年，這是第一次面對身邊好友離世的痛，這三天來幾乎無法入睡，只要閉上眼，就滿腦子都是好友的身影，但「她的人生永遠停在2025年了。」

回顧這起車禍，陳女當時正在執行清運垃圾的勤務，卻遭鄭男駕駛的賓士車從後方猛烈追撞，傷重不治。鄭男不僅酒測值高達0.95，第一時間還辯稱自己不是駕駛、有找代駕，企圖脫責，惡劣行徑當場引起圍觀民眾憤怒，險些發生衝突。警方隨後依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，全案進入司法程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林岳平說明選江少慶關鍵！　盼明年至少分擔10場先發
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

網路號召彈劾賴清德！連署「已超過170萬人」　網砲翻1bug

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚見撞死畫面：衣服我送的

變身Live House！彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚「起床非常爽」：感覺像被輕輕叫醒

高雄夢時代跨年交管疏運一次看　捷運開到凌晨、輕軌2站不停

藍白彈劾賴清德！律師曝3條件「這門檻超難」：不提倒閣就是打假球

跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

網路號召彈劾賴清德！連署「已超過170萬人」　網砲翻1bug

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚見撞死畫面：衣服我送的

變身Live House！彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚「起床非常爽」：感覺像被輕輕叫醒

高雄夢時代跨年交管疏運一次看　捷運開到凌晨、輕軌2站不停

藍白彈劾賴清德！律師曝3條件「這門檻超難」：不提倒閣就是打假球

跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

【熟悉的BGM再次響起】阿彌陀佛姐復活了他！起來大跳殭屍舞XD

生活熱門新聞

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

3波變天！　下波冷空氣更強

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

舒華90秒宣傳桃園　觀看數低迷原因曝

更多熱門

相關新聞

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝」提訴訟贏了

南投縣一名男子騎車發生車禍，警方事發在醫院找到他進行酒測，濃度達每公升0.38毫克，遭罰2.5萬元並吊銷駕照，鄧男提起行政訴訟，稱是肇事返家後才喝酒。台中高等行政法院認為，，難認定是在車禍前還是車禍後飲酒，判決撤銷原處分。

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

男友哭得比我們傷心！母談愛女淚崩

男友哭得比我們傷心！母談愛女淚崩

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

關鍵字：

女清潔員閨蜜打兩份工酒駕

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面