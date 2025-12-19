「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚見撞死畫面：衣服我送的

▲台南女清潔員遭賓士撞死。（圖／記者林東良翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

鄭姓男子酒後駕駛賓士車，撞死23歲陳姓女清潔員，且由於撞擊力道強大，陳女下半身的骨頭幾乎粉碎，共10幾個人協助修復，仍花費15小時才終於完成。而陳女的閨蜜也悲痛發文，兩人上次見面時，對方透露想考職業駕照，這樣就不用一天打兩份工，「真的好難受，現在我眼睛一閉上，腦海中全部都是她的身影。」

一名女網友哀痛表示，12月16日早上8點多，好友在上班途中，遭一名酒駕者高速撞擊，當場身亡。她說，那天看到新聞畫面時就覺得不對勁，因為死者身上穿的衣服，正是自己親手送的那件，「我一看到就認出她了」，但內心仍不願相信現實，直到看到新聞提及年齡、姓氏與她男友的身影，才痛苦確認噩耗。

原PO崩潰寫下，很難想像她當時是多麼痛苦，下半身被撞的沒有一處是完整的，「她是多麼怕痛的人呀…我真的好心疼她…她是一個多麼好的人啊」。上次見面時，閨蜜還開心地聊著未來計畫，想與男友去考職業駕照，「這樣就不用一天打兩份工那麼辛苦」，讓原PO難過感嘆，「結果卻因為酒駕犯斷送了本該屬於她幸福的人生。」

原PO說，自己很愛下廚，閨蜜總是最捧場的「試毒員」，每道菜都會吃光。原本約定好，只要想吃家常菜，家裡永遠都會為她準備一副碗筷，「但現在，我再也看不到她那個期待的笑臉了」。

「以前我們說見面就見面，一通電話就能到彼此身邊，現在我打再多次，她都不會接了...」原PO崩潰淚訴，兩人相識六年，這是第一次面對身邊好友離世的痛，這三天來幾乎無法入睡，只要閉上眼，就滿腦子都是好友的身影，但「她的人生永遠停在2025年了。」

回顧這起車禍，陳女當時正在執行清運垃圾的勤務，卻遭鄭男駕駛的賓士車從後方猛烈追撞，傷重不治。鄭男不僅酒測值高達0.95，第一時間還辯稱自己不是駕駛、有找代駕，企圖脫責，惡劣行徑當場引起圍觀民眾憤怒，險些發生衝突。警方隨後依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，全案進入司法程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

