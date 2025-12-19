酒駕遭罰2.5萬吊照！男不服「肇事後才喝5罐啤酒」　提訴訟贏了

▲男酒駕遭罰不滿提行政訴訟，法院撤銷原處分。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者劉人豪／南投報導

南投縣一名男子騎車發生車禍，警方事發在醫院找到他進行酒測，濃度達每公升0.38毫克，遭罰2.5萬元並吊銷駕照，鄧男提起行政訴訟，稱是肇事返家後才喝酒。台中高等行政法院認為，難認定是在車禍前還是車禍後飲酒，判決撤銷原處分。

根據判決，鄧男於2024年3月12日騎乘機車行經南投縣埔里鎮，擦撞路旁停放機車，未停留於現場即逕自離去。員警獲報後至埔里基督教醫院尋獲鄧男，檢測其呼氣酒精濃度達每公升0.38毫克，當場製單舉發，裁處罰鍰2萬2500元、吊銷駕照3年且自2027年8月22日起1年內不得考領機車駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

鄧男提行政訴訟，稱擦撞路旁停放機車後，由妻子載返家照顧小孩，二人在返家後發生爭吵，有飲用4、5罐啤酒，其後因攀爬樓梯不慎，摔倒在地而受有體傷，迫不得已才在摔倒2、3個小時後到醫院就醫。並無於飲酒後騎乘機車，妻子於偵查中亦證述是在車禍後飲酒，「我確定他當時沒有喝酒，因為我沒有聞到酒味」。

法院認為，員警於醫院尋獲鄧男時，所測得呼氣酒精濃度達每公升0.38毫克，即可能是在騎車之後飲酒，無法確切證明是在騎乘系爭機車前飲酒。難認定員警在醫院所測得呼氣酒精濃度達每公升0.38毫克的結果，究竟是騎乘機車發生交通事故前飲酒，或是發生交通事故後飲酒所致，無法證明鄧男有飲酒後騎乘機車違規，判決原處分撤銷。