男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安平區前(16)日發生酒駕死亡車禍，23歲陳姓女清潔員不幸喪命，今(18)日陳女父母、妹妹、男友一同重返事故現場舉行招魂儀式，盼能引領陳女回家。現場氣氛哀戚，家屬數度掩面痛哭，陳女母親心疼：她男友哭得比我們傷心！更語帶哽咽直問：「為什麼要把我女兒奪走？」令人鼻酸。

▲陳女家屬今日前往事故現場舉辦招魂儀式。（圖／記者林東良攝）

回顧案情，這起事故發生於16日上午8時9分，48歲鄭姓男子前一晚與友人聚餐、續攤飲酒至天亮後，仍開車上路，行經安平區慶平路時，高速追撞正在路邊執行倒垃圾作業的民間垃圾車，站在車尾的陳姓女清潔員被夾困於兩車之間，當場傷重身亡。警方到場後對鄭男實施酒測，數值高達0.95，明顯超過法定標準，訊後依公共危險及過失致死罪嫌送辦。

▲陳女媽媽哽咽表示：為什麼要把我女兒奪走？。（圖／記者林東良攝）

陳女舅舅與妹妹先前也在社群平台發文，透露陳女下半身傷勢極為嚴重，為了修復大體，必須動用5名大體修復師協助，親人內心幾近崩潰，仍感謝修復師們盡力讓陳女「好好走」，也感謝外界給予家屬的關心與支持。

家屬今日在事故地點招魂時悲痛表示，「酒駕奪命的悲劇不是第一次也不是最後一次，她那麼年輕還要把她撞得身體四分五裂，希望酒駕的人可以受到最嚴厲的懲罰。」陳母透露，女兒的個性乖巧認真，才剛跟男友在一起3個月、與男友都兼職2份工作、努力規劃未來，卻因一場酒駕事故天人永隔，她忍不住落淚表示，「為什麼不能讓她一直幸福下去？」

▲陳女男友(左2)、陳女妹妹(右2)都到現場參加招魂儀式。（圖／記者林東良攝）