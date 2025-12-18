　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安平區前(16)日發生酒駕死亡車禍，23歲陳姓女清潔員不幸喪命，今(18)日陳女父母、妹妹、男友一同重返事故現場舉行招魂儀式，盼能引領陳女回家。現場氣氛哀戚，家屬數度掩面痛哭，陳女母親心疼：她男友哭得比我們傷心！更語帶哽咽直問：「為什麼要把我女兒奪走？」令人鼻酸。

▲陳女家屬今日前往事故現場舉辦招魂儀式，家屬數度掩面痛哭。（圖／記者林東良攝）

▲陳女家屬今日前往事故現場舉辦招魂儀式。（圖／記者林東良攝）

回顧案情，這起事故發生於16日上午8時9分，48歲鄭姓男子前一晚與友人聚餐、續攤飲酒至天亮後，仍開車上路，行經安平區慶平路時，高速追撞正在路邊執行倒垃圾作業的民間垃圾車，站在車尾的陳姓女清潔員被夾困於兩車之間，當場傷重身亡。警方到場後對鄭男實施酒測，數值高達0.95，明顯超過法定標準，訊後依公共危險及過失致死罪嫌送辦。

▲陳女家屬今日前往事故現場舉辦招魂儀式，家屬數度掩面痛哭。(左1陳女媽媽、右1陳女爸爸)（圖／記者林東良攝）

▲陳女媽媽哽咽表示：為什麼要把我女兒奪走？。（圖／記者林東良攝）

陳女舅舅與妹妹先前也在社群平台發文，透露陳女下半身傷勢極為嚴重，為了修復大體，必須動用5名大體修復師協助，親人內心幾近崩潰，仍感謝修復師們盡力讓陳女「好好走」，也感謝外界給予家屬的關心與支持。

家屬今日在事故地點招魂時悲痛表示，「酒駕奪命的悲劇不是第一次也不是最後一次，她那麼年輕還要把她撞得身體四分五裂，希望酒駕的人可以受到最嚴厲的懲罰。」陳母透露，女兒的個性乖巧認真，才剛跟男友在一起3個月、與男友都兼職2份工作、努力規劃未來，卻因一場酒駕事故天人永隔，她忍不住落淚表示，「為什麼不能讓她一直幸福下去？」

▲陳女家屬今日前往事故現場舉辦招魂儀式，家屬數度掩面痛哭。(左2男友、右2妹妹、右1葬儀社張先生)（圖／記者林東良攝）

▲陳女男友(左2)、陳女妹妹(右2)都到現場參加招魂儀式。（圖／記者林東良攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

【毒駕害人】新北男無剎車撞飛2行人！1人斷腿送醫

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

台南陳姓女清潔隊員16日遭酒駕鄭男撞死，今（18日）陳女家屬回到現場招魂時，擲筊多次未果，連葬儀業者都稱罕見。知名民俗專家廖大乙對此直言，陳女「人生才剛開始就冤死，怨氣非常重」，他強烈建議鄭男必須親自到場下跪懺悔，直到獲得死者原諒為止，否則這股怨念恐怕會糾纏肇事者一生，難以平息。

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

關鍵字：

台南酒駕清潔員招魂影音

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面