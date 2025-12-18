　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

▲▼全教總公布「2025年台灣十大教育新聞」，並將金驢獎頒給教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總公布「2025年台灣十大教育新聞」，並將金驢獎頒給教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全國教師工會總聯合會今（18）日公布「2025年台灣十大教育新聞」，第一名是在中小學引發濫訴風暴的校事會議，第二名則是教師荒，並將今年「金驢獎」頒給教育部長鄭英耀。全教總表示，教師對校事會議打擊士氣有高度共識，教育已變成災難現場，也希望教育部長好好加油，立即廢止校事會議，否則未來只會更糟。

全教總今天公布「2025年台灣十大教育新聞」，在中小學引發濫訴風暴的校事會議獲頭條，同時也是網路票選最驢政策的第一名，足證其對教育現場影響力道。受到高度關注的教師荒居第二名，其他入選的新聞分別觸及高教、幼教和教師勞動權等。

前十名依序為：
1. 濫訴壓垮教師，校事會議應予廢止
2. 大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因
3. 官僚思維天馬行空，政策徒增困擾
4. 年金停降後，政府雇主責任待落實
5. 學倫性平搞雙標，高教公信待修復
6. 獨缺配套，教師身心調適假成擺設
7. 勞動、教師節國定假，勞權翻新章
8. 升學、師培俱草率，教育專業沉淪
9. 解決導護淪口號，教師仍扛高風險
10. 半班制遲未改善，教保員身心俱疲

全教總集體協商中心執行長洪維彬指出，教育部在113年4月修正教師解聘辦法後，造成校園各式濫訴、投訴小案大辦，不僅無法有效處理不適任教師，反而明顯損害教師士氣與整體教育品質。在114年已完成調查案件共769件，只有3.3%達停解聘程度，確定不成立案件卻高達49.7%，證明存有濫訴之實。

儘管教育部已經預告《解聘辦法》與《教師成績考核辦法》修正草案，但洪維彬認為，內容無助解決目前學校困境，未來只會讓投訴案件小案大辦，持續波及多數恪盡職守的教師，故校事會議制度已達必須徹底檢討與廢止時刻。

此外，全教總今年首次舉辦「金驢獎」網路票選活動。根據前三名「校事會議、教師荒、師培跳船潮」，並由全教總理事長侯俊良將「2025年教育金驢獎」頒給教育部長鄭英耀，要部長好好加油。

侯俊良表示，鄭英耀在上台時曾說「老師好，學生好，家長才會好」，但從上述調查顯示，老師根本不好，上述調查第一名校事會議的憤怒值高達87.5%，在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請部長走到基層，體驗一日教師生活，希望政府在推動政策時要與基層充分溝通，並考慮現場執行面問題。

12/16 全台詐欺最新數據

心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

全台許多高國中小位處「校事會議」風暴核心，不少老師因被家長、學生甚或同事匿名爆料而含冤莫白，對立又扭曲的氣氛充斥校園，在在都狠狠侵蝕教育根本。精神科醫師坦言，「校事會議」充滿敵意的問訊方式早已超過保守的教師壓力負載邊界，若是心理素質不夠強大「憾事發生是遲早的事」。

專家批地下部長莊國榮辣手毀杏壇

專家批地下部長莊國榮辣手毀杏壇

新竹女師魂斷校園血諫冤情

新竹女師魂斷校園血諫冤情

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

