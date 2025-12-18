「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

▲全教總公布「2025年台灣十大教育新聞」，並將金驢獎頒給教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）

全國教師工會總聯合會今（18）日公布「2025年台灣十大教育新聞」，第一名是在中小學引發濫訴風暴的校事會議，第二名則是教師荒，並將今年「金驢獎」頒給教育部長鄭英耀。全教總表示，教師對校事會議打擊士氣有高度共識，教育已變成災難現場，也希望教育部長好好加油，立即廢止校事會議，否則未來只會更糟。

全教總今天公布「2025年台灣十大教育新聞」，在中小學引發濫訴風暴的校事會議獲頭條，同時也是網路票選最驢政策的第一名，足證其對教育現場影響力道。受到高度關注的教師荒居第二名，其他入選的新聞分別觸及高教、幼教和教師勞動權等。

前十名依序為：

1. 濫訴壓垮教師，校事會議應予廢止

2. 大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因

3. 官僚思維天馬行空，政策徒增困擾

4. 年金停降後，政府雇主責任待落實

5. 學倫性平搞雙標，高教公信待修復

6. 獨缺配套，教師身心調適假成擺設

7. 勞動、教師節國定假，勞權翻新章

8. 升學、師培俱草率，教育專業沉淪

9. 解決導護淪口號，教師仍扛高風險

10. 半班制遲未改善，教保員身心俱疲

全教總集體協商中心執行長洪維彬指出，教育部在113年4月修正教師解聘辦法後，造成校園各式濫訴、投訴小案大辦，不僅無法有效處理不適任教師，反而明顯損害教師士氣與整體教育品質。在114年已完成調查案件共769件，只有3.3%達停解聘程度，確定不成立案件卻高達49.7%，證明存有濫訴之實。

儘管教育部已經預告《解聘辦法》與《教師成績考核辦法》修正草案，但洪維彬認為，內容無助解決目前學校困境，未來只會讓投訴案件小案大辦，持續波及多數恪盡職守的教師，故校事會議制度已達必須徹底檢討與廢止時刻。

此外，全教總今年首次舉辦「金驢獎」網路票選活動。根據前三名「校事會議、教師荒、師培跳船潮」，並由全教總理事長侯俊良將「2025年教育金驢獎」頒給教育部長鄭英耀，要部長好好加油。

侯俊良表示，鄭英耀在上台時曾說「老師好，學生好，家長才會好」，但從上述調查顯示，老師根本不好，上述調查第一名校事會議的憤怒值高達87.5%，在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請部長走到基層，體驗一日教師生活，希望政府在推動政策時要與基層充分溝通，並考慮現場執行面問題。