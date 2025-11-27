教育部補助私大設「友善婚育」宿舍　吸引國際生攜家帶眷來台

▲鄭英耀支持私校推動「友善婚育房」，可協助國內外的研究生與訪問學者。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。教育部長鄭英耀今（27日）指出，過去學生宿舍比較少考慮家庭式需求，但國際學者來台交流，或者國內外研究生在台求學時，可能是攜家帶眷，希望藉此給予生活上更好支持，只要私大宿舍挪出來改為「友善婚育房型」，教育部就會給予適度經費支持。

教育部日前召開私立大學校院校務發展計畫說明會，為鼓勵私立大專校院學生宿舍提供「友善婚育房型」，預計從115學年起，私大學生宿舍每提供一間友善婚育房，教育部即可核給5萬元獎勵。

立法院教文會今天討論「學校供餐法草案」案，教育部長鄭英耀會前接受媒體聯訪，針對「友善婚育房型」計畫，鄭英耀強調支持，且樂觀其成。

鄭英耀表示，台灣有一定比例學生攻讀碩博士，可能從南到北移動，在學習生活上需要輔助與支持，包括家庭式住宿。其次是在公私立大學，有不少國外訪問學者或博士生，或者外籍交換生，可能是攜家帶眷來台，過去宿舍大都以單身為主，就算是三人房，也是針對學生設計，比較少考慮這種家庭式需求。

鄭英耀進一步指出，台灣高教也會面對國際學術上的交流移動，為了給予國際學者與國內外研究生在生活上更好支持，樂觀看待技職司與高教司有這樣協助，私大宿舍若挪出來改為「友善婚育房」，教育部會給予適度經費上的支持，因為公私立大學對外招生關係，預計未來類似需求會越來越多。