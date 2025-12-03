　
校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

被不少教師評為「校園惡法」的「校事會議」催生者就是政大公行系助理教授莊國榮（左），他與教育部前部長潘文忠有師徒情誼，對不少教育政策具有實質影響力，學者譏其為「地下教育部長」。（圖／報系資料庫）

被不少教師評為「校園惡法」的「校事會議」催生者就是政大公行系助理教授莊國榮（左），他與教育部前部長潘文忠有師徒情誼，對不少教育政策具有實質影響力，學者譏其為「地下教育部長」。（圖／中時報系資料庫）

圖文／CTWANT

「校事會議」已在基層教育界掀起白色恐怖妖風，新竹縣一名郭姓女老師更是在「校事會議」約詢後跳樓身亡，一年152件教師自盡與自傷事件更反映教育界已經崩潰。學者直言，身為「校事會議」主導者的政大助理教授莊國榮簡直是「地下教育部長」，他對「校事會議」執拗的堅持被顢頇的執政當局照單全收，長此以往「只會加速教育界滅亡」。

新竹縣一名54歲郭姓女老師便是受不了「校事會議」約詢折磨，在校內5樓天台一躍而下，用生命表達對制度最深層的抗議。圖為其告別式。（圖／讀者提供）

新竹縣一名54歲郭姓女老師便是受不了「校事會議」約詢折磨，在校內5樓天台一躍而下，用生命表達對制度最深層的抗議。圖為其告別式。（圖／讀者提供）

CTWANT調查，教育部於2020年頒布《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，其中推動「校事會議」處理遭投訴可能須解聘的不適任教師。然而制度上路來怨聲載道，不僅「有罪推定」調查邏輯完全與《刑事訴訟法》對幹，坊間更流傳不少訴訟生意慘淡的律師專跑校事會議「賺外快」，一場新台幣2,000元半小時講沒幾句話，一個月6位數入袋是輕鬆愉快。

更恐怖的是，「校事會議」制度上路後，全台教師自盡與自傷事件瘋狂增加，以2018年28件對照2024年152件一比，6年成長超過5倍，短短幾年把教師職業搞得賤如螻蟻。不少基層教師直指，由於校長實質掌握了啟動「校事會議」與否權限，校園事件調查委員更是校長遴聘，導致權力過大、程序不正、調查不公、違反比例懲處等黑箱問題滿天飛，變質為霸凌教師的手段，更抓不到真正霸凌、體罰學生的不適任教師。

台中教育大學教育系教授陳延興就指出，一般上班族、醫師、工程師等產業根本不可能以「校事會議」這種畸形組織來處理紛爭，如今這種「以神的標準把老師當賊看」制度上路，正妥妥是撕裂親師生關係的元凶。他回顧，近幾年除了家長生得少外，新冠病毒COVID-19疫情衝擊了整個世代，小朋友成長時有近3年社會化的黃金時段變成空窗，「很多人已經不知道如何與他人相處」人際信任更是已經分崩離析，「就別說刻意錄音激怒老師再求償的人了」他直指「一樣米養百樣人」。

陳延興續指，很多家長自己童年受到老師欺負與霸凌，當時無處求助也無法宣洩情緒，對「老師」的敵意非常深，一口氣就投射在孩子的老師身上，只要孩子有抱怨甚或「幻想」，家長就風聲鶴唳起舞。他強調，如今新一代老師制衡監督機制完善多了，反倒多是太認真、太執著的老師被針對，加上社會對未成年者犯錯仍是保護代替處罰，除了不成熟的學生胡亂指摘外，也出現家長甚或校方有心人把學生當「傀儡」操作的問題，在在都令人憂心。

他比喻，若教育是一座大山，自己每年培育不少師培生就像這座山的守衛，如今山中危機四伏，卻又不能阻止年輕一輩登山，無奈眼睜睜看著師培生抱著熱情走進去，「最後再滿身傷痕離開」他嘆氣。

另一名未具名師培學者則控訴，「校事會議」影舞者其實就是政大公行系助理教授莊國榮，他因著與教育部前部長潘文忠的「師徒關係」，在潘文忠擔任前台中市長林佳龍副手任內就有「地下教育局長」封號，而後潘文忠到中央任教育部長，莊國榮也「升官成了地下部長」，從台大校長管中閔「卡管」案便在教育部背後下指導棋，而後因綠營教育人才庫匱乏，潘文忠又回鍋任部長，莊國榮便持續以「校事會議調查人才庫回流教育訓練」講師名義主導「校事會議」調查小組權限與法規解釋方向，甚或數度在公開場合坦承，即使證據薄弱「校事會議仍會啟動」更讓教育界人士搖頭。

這名學者續指，儘管改朝換代讓潘文忠早已被掃入了歷史灰燼，但莊國榮主導的校事會議卻非常符合家長團體與學生團體脾胃，「想改哪有那麼簡單」他直指現任部長鄭英耀也知道問題之所在，卻沒勇氣挺住壓力，只好「做做樣子」喊要逐步微調，卻從不鬆口取消校事會議。

立法院教育文化委員會召委劉書彬也直指，「校事會議」的負面效果非常大，不只讓第一線堅持教育志業的老師心寒，連帶師培生也嚇壞了，現在拿到教師證的年輕人也超過半數不當老師了，這都必須在校事會議修法公聽會等討論中讓家長、學生團體知道，若是一味仇視老師讓教育崩盤，最後也只是毀了自己孩子的學習品質，「根本沒有贏家」她呼籲校園仍該回歸教育與輔導。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為若親、師、生對立不解決，台灣教育崩盤是遲早的事，呼籲各界理性檢視，讓校園回歸輔導與教育專業。（圖／CTWANT攝影組）

▲民眾黨立委劉書彬（圖）認為若親、師、生對立不解決，台灣教育崩盤是遲早的事，呼籲各界理性檢視，讓校園回歸輔導與教育專業。（圖／CTWANT攝影組）

莊國榮對此回應，外傳「地下部長」稱號實在是謠言，像自己親自草擬「校事會議」相關法案，又不厭其煩地在網路平台說明理念，若是「地下部長」根本不必親自做這些，如對其理念有興趣，歡迎大家自行參看臉書，沒必要接受採訪；教育部則強調，莊國榮現為校事會議調查人才庫培訓講師，這只是學者專家的協助角色，並無觸及政策主導或個案判斷，相關法規與函釋仍是由教育部主責與決策。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情
因戲生情1／林毓家熱戀許莉廷超甜蜜　牽手回家媽媽也認可
12/01 全台詐欺最新數據

新竹女師魂斷校園血諫冤情

新竹女師魂斷校園血諫冤情

校園悲劇再起，新竹縣11月20日發生一起駭人消息，一名54歲郭姓女老師於「校事會議」約詢後墜樓魂斷校園，儘管校方上下口徑一致稱是老師個人身心問題，但來自20多年學生們的不捨與哀悼卻在網上炸開，直斥跳樓與職場霸凌絕對脫不了關係。

「妳會被強姦」！北醫女教授涉公然羞辱女學生

「妳會被強姦」！北醫女教授涉公然羞辱女學生

不是豬油！台人常吃「1種油」害肥胖、脂肪肝

不是豬油！台人常吃「1種油」害肥胖、脂肪肝

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

