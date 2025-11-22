教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

▲教育部長鄭英耀表示，透過修法減少校事會議上校園濫訴問題，最慢年底完成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校事會議推動後引發「校園濫訴」問題。教育部預告修正相關條文，增訂親師生溝通預防機制，包括刪除匿名檢舉例外規定，明定校事會議僅審議不適任教師案件，另新增輔佐人機制。教育部長鄭英耀今（22日）指出，統計顯示，高達6、7成是不具名投訴，修正後可減少濫訴，預計今年底前完成修法公告，若能提早會更好，徹底解決校園內不信任問題。

高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法在2020年發布，並在2024年4月修正通過，讓校事會議可以處理不適任教師問題，卻引發校園濫訴的疑慮。為優化不適任教師處理機制，化解校園衝突，教育部昨日公告部分條文修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，明定校事會議僅審議不適任教師案件，同時新增輔佐人機制，預計下周一將在立法院召開公聽會。

鄭英耀今日出席中華民國教育學術團體聯合年會木鐸獎頒獎典禮，他會前接受媒體聯訪時表示，校事會議的設置，本來是希望讓不適任老師退出校園，但實際執行過程中，卻變成只要有投訴就全部進入校事會議調查，造成學校困難，以及家長團體跟校長、老師團體彼此間的不信任，因此希望透過這次修法徹底解決。

鄭英耀指出，希望學校平時就要建立校長或主任透過巡堂觀課等方式與老師溝通，而既然校事會議是處理不適任教師，所以不應該老師任何行為都進入校事會議討論，「我們必須要有一個客觀、公正的過濾的機制，不應該容許躲在看不見地方去做無的放矢。」

鄭英耀說，從過去這一年的投訴經驗，真正不適任被解聘的老師約2%，但其中6、7成是不具名的投訴，這造成校園的紛擾與彼此不信任，所以修正草案提出刪除匿名檢舉例外規定，明定校事會議僅審議不適任教師案件。

草案第九條新增輔佐人機制，明訂學校接獲檢舉後，校長應邀請校事會議之教師代表、家長代表及調查人才庫之專業人員一人召開會議。鄭英耀認為，這種作法能夠針對問題先真正討論與過濾問題，也確實做好分流，讓校園有更友善、更好的教育品質與教學環境。他說，草案預計年底前完成修法公告，若能提早會更好。