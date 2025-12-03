校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

▲反霸凌專線1953由教育部主導催生，如今各級學校卻有不少教師飽受「校事會議」折磨，直呼校園如同煉獄。（圖／翻攝自教育部官網）

全台許多高國中小位處「校事會議」風暴核心，不少老師因被家長、學生甚或同事匿名爆料而含冤莫白，對立又扭曲的氣氛充斥校園，在在都狠狠侵蝕教育根本。精神科醫師坦言，「校事會議」充滿敵意的問訊方式早已超過保守的教師壓力負載邊界，若是心理素質不夠強大「憾事發生是遲早的事」。

近期新竹縣一名國中老師因受不了「校事會議」高壓訊問，在校方約詢後爬上天台墜樓自盡，以生命血諫冤情震撼各界，而全台一年粗估152件教育人員自盡或自傷案更讓教師成了超高風險職業。對此資深精神科醫師楊聰財便整理出情緒調節妙方，分成「會議前」、「會議中」、「會議後」3階段施行，希望陪伴衰捲校事會議的教育工作者甩開憂鬱，讓校園步回正軌。

首先是「會議前」，不妨「直球對決」了解校事會議流程、調查者權限、教師陳述範圍與救濟途徑，比方各縣市教師工會或各縣市政府15分鐘免費法律諮詢都是好幫手，也不要吝於和親密家人或朋友訴苦，並須做好心理上的「預演」，假設最不友善的約詢氛圍，能否面對質疑？哪些問題不必立刻回應，當然事前須盡量睡滿8小時與避免空腹是老生常談了。

「別忘了有權要求會議暫停並給自己時間」楊聰財繼續談到「會議中」情緒調節撇步，提醒當事人不能忘記自己有要求「緩一緩」的權利。他進一步指出，如果真的緊張滿點，可以試著準備「冰水瓶」，手握著藉以降低交感神經亢奮，或是腳踏地板、手握桌子邊緣等都能讓身心有「靠山」並有「現實感」，舒緩情緒是最重要。

「會議後」則是「保命」更關鍵時點。楊聰財直指，這類近乎「公審」的會議後往往讓當事人愈想愈萬念俱灰，也最容易在這時出現負面的念頭，這時除了找可信任的人聊天、散步、吃東西或自己睡個覺外，也要先離開網路留言與工作群組，從負能量抽離。

楊聰財強調，心理負擔沒必要一個人扛，「求助」是勇敢而非丟臉，畢竟無論各行各業工作都可能遇到質疑與挑戰，但「你值得好好活著」他重申活著就是勝利。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

