生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情

近年各校吹起「校事會議」風潮，由於立案門檻極低，加上制度傾向「有罪推定」，需要受調查的老師自證清白，不少教師蒙受冤情，紛紛站出來抗議。（圖／報系資料照）

▲近年各校吹起「校事會議」風潮，由於立案門檻極低，加上制度傾向「有罪推定」，需要受調查的老師自證清白，不少教師蒙受冤情，紛紛站出來抗議。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

校園悲劇再起，新竹縣11月20日發生一起駭人消息，一名54歲郭姓女老師於「校事會議」約詢後墜樓魂斷校園，儘管校方上下口徑一致稱是老師個人身心問題，但來自20多年學生們的不捨與哀悼卻在網上炸開，直斥跳樓與職場霸凌絕對脫不了關係。知情者直指，郭老師飽受投訴折磨，心灰意冷申請退休卻又被縣府「卡關」，走投無路只好一躍而下，頓時讓本該繽紛的校園奏起了絕望輓歌。

新竹縣一名郭老師（圖後左2）頗受學生愛戴，卻因為「校事會議」搞得身心俱疲，連退休案都卡關，最後心灰意冷從校舍5樓一躍而下，54歲生涯嘎然而止。（圖／讀者提供）

▲新竹縣一名郭老師（圖後左2）頗受學生愛戴，卻因為「校事會議」搞得身心俱疲，連退休案都卡關，最後心灰意冷從校舍5樓一躍而下，54歲生涯嘎然而止。（圖／讀者提供）

11月27日新竹市追思園淒厲大風異常，走得突然的郭老師告別式依習俗只能在下午舉行，除了丈夫與女兒全程參與外，不少郭老師老同事與學生都來捻香致意，場面哀戚。儘管家人們儀式後仍婉拒受訪，但卻有不少知情者與學生站出來抱不平，除了替郭老師工作表現背書外，言談間更抖出駭人內幕。

一名知情者透露，郭老師「大砲」性格與校方關係緊張多年，對於學校辦學涉有不法之處更常不留情面抨擊，也讓高層相當頭痛。她舉例，新竹縣因學生眾多又交通不便，若國中畢業會考成績不理想，高中職「上學通勤兩小時起跳」，加上會考竹苗區「三級分」制度多錯一題就「翻車」，這讓在地學生壓力異常，因此新竹縣不少學校國三便瘋狂考試，像教育部明文規定模擬考至多考4次，但在新竹縣根本不甩「考個10次都不為過」，這看在郭老師眼中當然不能接受。

曾與郭老師共事的台南市育德工家校長李俊賢就回憶，出身台南安南「溪南寮」的郭老師和夫婿是台南土城國中同班同學，為了配合夫婿竹科工作，一同離鄉背井定居竹北鳳岡一帶，但仍常回台南敘舊，自己夏天也才與郭老師聚餐，郭老師確實提到被工作學校長官羞辱、霸凌，但看她「戰鬥力」十足，完全看不出有尋短跡象，甚或還心心念念要看女兒成家，如今生命嘎然而止，「開學後又發生什麼事了」？他是行家直搗問題核心。

參加告別式的畢業學生也言之鑿鑿地說，學校會以社團名義「變形」加強學科，比方「科學研究社」竟然把學生抓去寫作文，另外九年級「勤學社」更明目張膽召集學科頂尖的學生在課後全力衝刺學科，這早就與社團計畫不符，郭老師對此多次抗議，甚至號召其他老師「罷教」，但校方有來自家長的「拔尖」壓力很是困擾，「郭老師和學校吵很久了」幾名畢業生齊聲直言。

還有消息人士指出，校方對於郭老師的攻勢原本不願理睬，但近期主管機關2度派員突擊訪視，發現「勤學社」課後時間居然在上正課加強，訪視官員連學科講義都給挖了出來問責，這可讓校方高層惱羞成怒，直斥是郭老師「吹哨」。她續指，自此校方對郭老師態度大改，從息事寧人改採高壓反制，派員拿著「顯微鏡」檢視郭老師一言一行，還真抓到了她吃安眠藥後上班「度估」，進而上綱成曠職事件，便是希望嚇阻郭老師別再生事。

「其實讓她退休就沒事了」，新竹縣教育界人士直指，這所學校朱姓校長個性懦弱溫吞，加上郭老師已達退休年紀，早就巴不得趕快「送走」郭老師，沒想到退休申請到了縣府，教育局卻打了回票，把郭老師繼續「絆」在學校互相折磨，最後換來遺憾。

在新竹縣擔任多年校長退休的台灣偏鄉教育媒合平台主持人徐慧芯直言，出身家長團體的新竹縣教育局長楊郡慈對老師頗有敵意，往往認為50出頭歲就要退休的老師「年紀輕輕爽退休遊山玩水」，因此不少校長揣摩上意，會以「人力不足」、「需要傳承」等「軟釘子」曉以大義要老師慢些退休，不少符合資格有意退休的老師送件卻碰得一鼻子灰，早就怨聲載道，如今間接讓郭老師困境繼續在校園「悶燒」最後引爆，希望上頭能調整心態，善待基層。

新竹縣教育局長楊郡慈（左）頗受新竹縣長楊文科（中）器重，不過地方卻傳出楊郡慈勤跑基層同時，時常對各項建設發表意見，無形間也得罪了一些地方勢力。右為竹縣副議長王炳漢。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

▲新竹縣教育局長楊郡慈（左）頗受新竹縣長楊文科（中）器重，不過地方卻傳出楊郡慈勤跑基層同時，時常對各項建設發表意見，無形間也得罪了一些地方勢力。右為竹縣副議長王炳漢。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

台師大教育系教授王麗雲則呼籲，若真的有經費或人力考量而須過濾退休名額，建議各縣市要在不牴觸母法之下建立退休排序辦法，讓重大疾病、年齡、年資等條件符合者優先退休，除了保障教師權益，也減少已無教學量能者對教學品質的傷害。

新竹縣政府教育局副局長林益洲則回應，郭老師是臨時遞件退休，教育局人事室考慮郭老師還有校園事件調查中，因此簽出的意見建請「補件」完成再同意退休，才暫不核准郭老師退休案。林益洲強調，局端不會對單一老師有任何「勸說」延遲退休申請，像2026年新竹縣學校單位擬退休者就破200位，整批送上來一次簽准，根本並不會針對個案著墨，反倒各校校長可能考慮校務發展私下對老師勸說延退，這並不是局端能掌握的。

教育部則重申，依現行公立學校教職員退撫規定，教職員只要符合退休條件又無其他法定不予核准退休事由，本來就應准教師自願退休，目前沒有接獲教師想退休被阻擋的陳情消息。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

國教輓歌2／校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」辣手毀杏壇
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

