快訊／新店陽光橋下驚見情侶躺地沒動　送醫搶救「男死女命危」

▲卞男與詹女倒臥在新店陽光橋下。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區前天（16日）早上9時許，有民眾在陽光運動公園發現，一對男女倒臥在陽光橋下，並且失去意識，警消獲報趕抵，將2人緊急送醫治療，男子經搶救宣告不治，女子則仍在加護病房治療；經警方調查，初步排除有外力介入，現場有遺留高粱酒空瓶，懷疑2人當時正在喝酒，又加上低溫導致男子猝死。

據了解，死者為65歲卞姓男子，與45歲詹姓女子為保全業同事，雙方交往10多年為情侶關係。警方調閱監視器，前天上午7時許，2人拿著高粱酒就往新店陽光公園陽光橋下走去，直到9點多公園管理員巡邏時，發現2人倒臥在橋下一處階梯，隨即撥打119報案。救護人員抵達，發現卞男已無呼吸心跳，隨即將2人送醫急救。

▲警方在現場發現遺留的高梁酒瓶。（圖／記者陸運陞翻攝）

卞男送醫搶救後仍宣告不治，而昏迷不醒的詹女，經檢驗血液中有酒精及微量鎮定劑反應，目前已轉往加護病房治療。警方現場勘驗，並未發現打鬥痕跡，僅留下高粱酒瓶，初步排出有他殺嫌疑；昨天檢警相驗後，初步懷疑卞男天冷又喝酒，導致失溫猝死，但確切死因，仍待擇期解剖進一步釐清。

▲卞男與詹女為情侶關係，２人在新店陽光橋下喝酒。（圖／記者陸運陞翻攝）