30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

▲30歲陸健美冠軍王昆。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥近日驚傳健美界噩耗，年僅30歲、曾奪下CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠的健美選手王昆在14日下午突然離世，消息曝出後引發健身圈與大批粉絲震驚與惋惜。多名知情人透露，他生前疑似感染流感仍持續進行高強度訓練，最終不幸因心源性猝死。

據《極目新聞》報導，安徽省健美運動協會已確認王昆的死訊。自稱其多年好友的網友透露，王昆在出事前感染流感，身體尚未完全恢復，卻仍堅持進行高強度訓練，最終疑因心源性猝死倒下。該友人稱，王昆是在14日下午突然失去意識，送醫後搶救不治。

合肥市體育局相關人員稍早也向媒體證實王昆離世，並表示家屬已進行屍檢，目前仍需等待醫療機構進一步判定確切死因。該人員透露，王昆確實有「感冒」病史，但是否與訓練疊加造成致命後果，仍待最終醫學報告釐清。

王昆生於1994年，是近年國內健美圈的知名選手。他曾在中國CBBA全國健美精英職業聯賽中完成八連冠紀錄，並於2022年泰國職業卡資格賽奪下古典健美形體類別冠軍，正式獲得IFBB PRO職業卡，成為國內少見的高水準職業健美選手。他在健美舞台上的表現一向以「極度自律」著稱，訓練量高、紀律嚴格，也因此深受粉絲敬佩。

生前，王昆在合肥開設「肌肉工廠」健身工作室，致力推廣健美訓練與體態管理課程，學生數量眾多。他的座右銘「普通人能承受的苦，配不上冠軍的獎杯」曾在健身圈廣為流傳，被視為激勵許多年輕選手的精神標誌。

王昆驟逝後，許多健身從業者在網路表達哀悼，不少人提醒選手「生病期間切勿硬扛訓練」，並指出流感病毒會造成心肌炎、心率異常等風險，對高負荷訓練者尤其危險。合肥市健身健美協會表示，稍後將發布正式訃告，悼念這位曾在國際舞台上代表中國亮相的健美選手。