大陸 大陸焦點 特派現場

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

▲30歲陸健美冠軍王昆。（圖／翻攝自微博，下同）

▲30歲陸健美冠軍王昆。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥近日驚傳健美界噩耗，年僅30歲、曾奪下CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠的健美選手王昆在14日下午突然離世，消息曝出後引發健身圈與大批粉絲震驚與惋惜。多名知情人透露，他生前疑似感染流感仍持續進行高強度訓練，最終不幸因心源性猝死。

據《極目新聞》報導，安徽省健美運動協會已確認王昆的死訊。自稱其多年好友的網友透露，王昆在出事前感染流感，身體尚未完全恢復，卻仍堅持進行高強度訓練，最終疑因心源性猝死倒下。該友人稱，王昆是在14日下午突然失去意識，送醫後搶救不治。

合肥市體育局相關人員稍早也向媒體證實王昆離世，並表示家屬已進行屍檢，目前仍需等待醫療機構進一步判定確切死因。該人員透露，王昆確實有「感冒」病史，但是否與訓練疊加造成致命後果，仍待最終醫學報告釐清。

▲▼30歲陸「健美冠軍」突猝死。（圖／翻攝自微博）

王昆生於1994年，是近年國內健美圈的知名選手。他曾在中國CBBA全國健美精英職業聯賽中完成八連冠紀錄，並於2022年泰國職業卡資格賽奪下古典健美形體類別冠軍，正式獲得IFBB PRO職業卡，成為國內少見的高水準職業健美選手。他在健美舞台上的表現一向以「極度自律」著稱，訓練量高、紀律嚴格，也因此深受粉絲敬佩。

生前，王昆在合肥開設「肌肉工廠」健身工作室，致力推廣健美訓練與體態管理課程，學生數量眾多。他的座右銘「普通人能承受的苦，配不上冠軍的獎杯」曾在健身圈廣為流傳，被視為激勵許多年輕選手的精神標誌。

王昆驟逝後，許多健身從業者在網路表達哀悼，不少人提醒選手「生病期間切勿硬扛訓練」，並指出流感病毒會造成心肌炎、心率異常等風險，對高負荷訓練者尤其危險。合肥市健身健美協會表示，稍後將發布正式訃告，悼念這位曾在國際舞台上代表中國亮相的健美選手。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

新北市新店區前天（16日）早上9時許，有民眾在陽光運動公園發現，一對男女倒臥在陽光橋下，並且失去意識，警消獲報趕抵，將2人緊急送醫治療，男子經搶救宣告不治，女子則仍在加護病房治療；經警方調查，初步排除有外力介入，現場有遺留高粱酒空瓶，懷疑2人當時正在喝酒，又加上低溫導致男子猝死。

嬤顧流感孫自己也高燒39度　全家五口僅1人沒中

嬤顧流感孫自己也高燒39度　全家五口僅1人沒中

要打要快！高雄公費流感疫苗將用罄

要打要快！高雄公費流感疫苗將用罄

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

流感增21重症15死！疾管署估本周疫情升溫

流感增21重症15死！疾管署估本周疫情升溫

健美猝死流感王昆健美冠軍

