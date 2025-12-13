大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司，引發外界熱議。桃園市議員凌濤今（13日）表示，「再爆一例！」，「大石國際股份公司」台南賣鞋轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」，「賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎？」

凌濤指出，福麥的疑雲還在查，無獨有偶，他們團隊清查國防部標案，又發現一家「大石國際股份有限公司」，與福麥的軌跡相似，這家公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「零」，2025卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看兩億，堪稱大跳行。

凌濤表示，更令人驚訝的是，其恰好又在去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續標得國防部、國防部陸軍司令部共四項標案，其精準俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤再指，同時，最近一次更獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達兩億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

此外，凌濤也說，他們更發現與大石國際同地址公司一家「喬尼有限公司」，其公司負責人也是過去大石的監察人林立韻，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日，標中了「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」，才有禮品採購獲青睞。該兩家公司跟國防部跟總統府標案關係，通通在賴清德總統上任之後。而這次的大石董監家族，台南地方人盡皆知，該家族賴清德總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？

凌濤說，從福麥到大石，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？種種不合常理的疑雲，已讓民眾對政府廉能的信任蒙上一層陰影，賴清德與國防部該做的，不是沉默迴避，而是出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。

