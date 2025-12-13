　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大跳行！鞋商轉軍火商？　凌濤爆「大石國際」成福麥2.0

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司，引發外界熱議。桃園市議員凌濤今（13日）表示，「再爆一例！」，「大石國際股份公司」台南賣鞋轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」，「賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎？」

凌濤指出，福麥的疑雲還在查，無獨有偶，他們團隊清查國防部標案，又發現一家「大石國際股份有限公司」，與福麥的軌跡相似，這家公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「零」，2025卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看兩億，堪稱大跳行。

凌濤表示，更令人驚訝的是，其恰好又在去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續標得國防部、國防部陸軍司令部共四項標案，其精準俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤再指，同時，最近一次更獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達兩億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

此外，凌濤也說，他們更發現與大石國際同地址公司一家「喬尼有限公司」，其公司負責人也是過去大石的監察人林立韻，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日，標中了「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」，才有禮品採購獲青睞。該兩家公司跟國防部跟總統府標案關係，通通在賴清德總統上任之後。而這次的大石董監家族，台南地方人盡皆知，該家族賴清德總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？

凌濤說，從福麥到大石，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？種種不合常理的疑雲，已讓民眾對政府廉能的信任蒙上一層陰影，賴清德與國防部該做的，不是沉默迴避，而是出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。
 

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

有國貿商資格就可採購上億軍火？　凌濤嗆顧立雄：檢核標準何在

有國貿商資格就可採購上億軍火？　凌濤嗆顧立雄：檢核標準何在

國民黨桃園市議員凌濤今（11日）上午踢爆，5.9億「國防部1.1D級旋風炸彈」標案，由「衛浴專家」福麥得標，軍備局吞得下去嗎？更質疑是否量身打造？國防部長顧立雄對此回應，只要具「國際貿易代理商資格」就可得標採購。凌濤下午則再質疑，國內符合顧所稱資格廠商達350159家，大家都可得標5.9億元軍火原料標案？檢核標準何在？為何兩次開標僅有一家投標？「如何打造台灣之盾，賴清德現在什麼都說不清楚！」

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

關鍵字：

跳行鞋商軍火商凌濤大石國際福麥

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

