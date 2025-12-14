南消二大雙向出擊　曾文水庫馬拉松、六甲國小同步防火宣導

▲南消二大楠西分隊進駐曾文水庫馬拉松活動現場，向跑者與民眾宣導居家防火與逃生觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊14日兵分二路，同步走入大型活動與校園宣導防火觀念，楠西分隊前進「曾文水庫馬拉松」活動現場設攤宣導，六甲分隊則深入六甲國小，以互動體驗方式向學童與家長推廣防火與避難知識，讓防災教育融入日常生活。

楠西分隊把握馬拉松賽事人潮聚集時機，透過語音廣播與發放宣導資料，向來自全國各地的跑者及眷屬宣導居家防火重點。消防人員特別針對家中有長者、幼童或行動不便者的家庭，提醒應預先規劃至少兩個方向的逃生路線，並大力推廣裝設住宅用火災警報器，強調可在火災初期即時示警，爭取寶貴逃生時間。

現場也同步宣導用火、用電安全，提醒民眾養成「人離火熄」的好習慣，避免煮食時離開爐台；電器使用則須避免延長線超載，不用時隨手拔除插頭，以降低電氣火災風險。因應冬季來臨，消防人員也加強宣導燃氣熱水器正確使用與通風觀念，防範一氧化碳中毒。

另一方面，六甲分隊走進六甲國小設置宣導攤位，透過趣味遊戲與實際操作，將防火知識以淺顯易懂的方式帶進校園。活動中示範滅火器正確使用方式、說明火災初期的應變原則，並教導民眾面對油鍋起火等常見狀況時的正確處置。消防人員也提醒，烹煮時切勿離開爐火，並建議使用具備熄火安全裝置的爐具，同時在廚房與臥室裝設住警器，以提升居家安全。

市長黃偉哲表示，消防單位主動走入社區與活動現場，讓防火教育不再只是紙上宣導，而是透過實際互動「被看到、被體驗、真正被記住」，有助於提升市民自我保護能力，強化城市防災韌性。

消防局長楊宗林指出，透過實作與示範，能讓民眾更快理解火災風險與應變方式，是最有效的安全教育方式之一；第二救災救護大隊長王騰毅也呼籲落實「家庭防火三關鍵」，包括裝設住宅用火災警報器、注意用電安全與保持逃生動線暢通，讓防火觀念真正融入生活。