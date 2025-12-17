1小時內撲滅雜草火警　南投信義鄉地利消防站發揮功效

▲南投縣消防局地利消防站成功發揮就近救災功效。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局有感於山地僻遠地區消防救災之需求，特於9月間在信義鄉地利村辦公室成立地利消防站，強化偏遠地區消防力，而當地在16日晚間發生雜草火警，地利消防站義消立即駕駛小型消防車進行救災，約1小時出頭即撲滅火勢，避免延燒鄰近住家，也充分發揮山地偏遠地區消防站就近成功救災的效率。

縣府消防局指出，昨日晚間7時30分獲報於地利村二鄰36號隔壁空地附近發生雜草火警，因地利消防站義消就住在附近，知悉後得以馬上趕往現場進行滅火救災工作，共計出動8名義消及消防站約用人員到場協助，於短時間內有效控制火勢，也展現平時訓練有素及主動投入救災工作之精神。

消防局說明，俗話說遠水救不了近火，而地利消防站服務範圍涵蓋信義鄉地利村、譚南村、雙龍村、人和村及水里鄉民和村，該局已於111年爭取預算經費、補助信義鄉公所設置該地區消防水源暨39具消防栓箱(地利村7具、人和村7具、潭南村5具、雙龍村4具及水里鄉民和村16具)，且招募並培訓在地熱忱義消人員17名(人和村6人、地利村6人、雙龍村3人、潭南村2人)，並配發消防衣帽鞋等個人消防基本裝備、配置小型消防車乙輛及聘請約用人員乙名，共同守護該鄉濁水線附近區域，以彌補該區域未設消防隊之不足。

消防局表示，希望透過山地僻遠地區消防站運作模式，有效提升救災效能守護山地消防安全，明年預計將再成立仁愛鄉發祥、都達及萬豐等三處山地消防站，以完整強化該縣山地消防安全之架構，凝聚社區自主防災力，以確保民眾生命財產安全。