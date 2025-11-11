竹山梯子吊橋園區擬建高空纜車　中寮鄉龍鳳瀑布空中步道將拆除

▲竹山梯子吊橋目前正進行風災修復工程，未來將興建高空纜車系統。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

近幾年颱風頻仍、地質變動，導致南投縣山區景點飽受災害：竹山梯子吊橋園區自今年3月3日起休園迄今，預計明年3月才能修復完工、重新開放，未來計畫興建高空纜車，已修復的信義鄉坪瀨琉璃光之橋也尚等待開放；而開幕啟用距今已滿10年的中寮鄉龍鳳瀑布空中步道，在停止營運3年多後，目前已計畫拆除。

南投縣風景區管理所指出，竹山梯子吊橋園區因113年7月凱米颱風造成園區內玉福吊橋及部分步道損壞，復建工程自今年3月25日起歷經8次流標後，才在8月11日決標、於9月1日開工，但園區聯外道路舊投54道路中斷無法通行，又於10月2日起停工，近期將復工，目前工程進度為8.57 %，預計115年2月底完工、3月重新開放。

風管所表示，縣府為結合竹山天梯、太極峽谷、八卦茶園等景點串聯為環狀風景區，發展成新的觀光亮點、創造就業機會並帶動竹山地區整體繁榮，正規劃「南投縣太極美地（茶竹）低碳旅遊景區開發計畫」，將興建高空纜車系統、提供嶄新遊憩服務；該計畫經縣府10月31日會議審查修正後通過，待顧問公司提交修正報告書送府審查通過後，將依合約繼續辦理興辦事業計畫審議及用地取得等工作項目。

▲中寮空中步道於2015年營運啟用，如今面臨拆除命運。（圖／資料照片，翻攝自南投縣政府官網）

另信義鄉坪瀨琉璃光之橋亦因風災導致橋體受損而暫停開放，管理機關信義鄉公所已確認吊橋修繕完成，預定12月底前交由當地協會維護管理，屆時將由原本收費方式改為免費開放，並由協會規劃串聯周邊觀光景點規劃導覽及小旅行遊程，發展深度旅遊。

風管所指出，中寮鄉龍鳳瀑布空中步道經管理機關中寮鄉公所於108年9月間，邀集專家學者現勘討論，認為河谷解壓導致地盤變位、影響空中步道設施安全性，早於同年11月1日暫停營運、再於112年2月9日正式結束經營，目前正由鄉公所積極籌編拆除預算。