火舌狂竄！鹿港連兩起雜草火警　路旁休旅車遭波及

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港驚傳火警！昨天（21日）下午至晚間，鹿港鎮接連發生兩起火災，先是中正路廢棄物起火，晚間又有鹿和路雜草燃燒。兩起火勢一度相當猛烈，濃煙直竄天際，險波及鄰近房屋與車輛。所幸在消防人員迅速出動，以及熱心民眾協助下，火勢及時被控制，未造成人員傷亡，詳細起火原因仍由消防局調查中。

▲彰化鹿港接連2起燒廢棄物雜草火警。（圖／消防提供）

昨天下午2點24分，鹿港鎮中正路一帶傳出火警。消防局獲報後，立即出動2輛消防車、4名人員趕往現場。到場發現是堆置的廢棄物燃燒，火勢迅速蔓延，燃燒面積約5平方公尺，濃煙也燻黑一旁建築物的外牆。消防人員緊急佈水線搶救，火勢在短時間內被撲滅，現場無人受傷，也未延燒至其他建築。後續處理工作交由警方及里長協助進行。

▲彰化鹿港燒廢棄物險釀火燒車。（圖／消防提供）

晚間6點01分，鹿港鎮鹿和路三段附近再度傳出火情，現場是雜草燃燒，火勢一度猛烈，濃煙竄升，引起路過民眾關注。消防局接報後，出動4輛消防車、1輛救護車及9名人員前往救援。不過在消防隊抵達前，現場民眾已利用水桶自行撲滅火勢，有效控制災情。然而火勢仍波及路邊一輛轎車，造成右前方保險桿燒損、車門遭燻黑，幸無人員傷亡。

這兩起火災雖造成部分財物損失，但由於消防人員迅速反應，加上民眾積極協助，成功阻止災情擴大。消防局也呼籲民眾，注意周遭環境，避免堆積易燃物，並加強火源管理，以減少類似意外發生。

▲彰化鹿港燒廢棄物波及車輛。（圖／消防提供）