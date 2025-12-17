　
大陸 大陸焦點 特派現場

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

為推動全民防災觀念，內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「全民安全指引宣講會」。大陸國台辦批評此舉是「對宗教信仰的褻瀆」，還嗆「人在做，天在看」。

內政部《台灣全民安全指引》大概總共會發放970萬本，並於日前開始這本「小橘書」的16場宣講。在基隆慶安宮9日首場活動中，消防署長蕭煥章說「我們的壞鄰居，船啦、飛機啦，好像油都不用錢，每天在那邊飛啦」。

對此，朱鳳蓮表示，這是對宗教信仰的褻瀆。她稱，民進黨當局一再恐嚇打壓參與兩岸宗教和民間信仰交流活動的島內（指台灣）人士，甚至將媽祖、關公誣稱為「統戰工具」，現在又將原本清淨祥和的宮廟當成儲存武器的「彈藥庫」和鼓噪戰爭的場所，當作騙取選票、製造仇恨、宣揚「台獨」謬論的工具。

朱鳳蓮接著稱，民間有句俗語，「人在做，天在看」，「民進黨政客的惡劣行徑，已經遭到島內輿論的強烈質疑」。

▼內政部於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會。（圖／內政部提供）

▲▼內政部於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會。（圖／內政部提供）

另一方面，賴清德總統日前提出400億美元特別預算案用於向美國採購軍備。《紐約時報》近日揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中國擁有龐大的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就把那些武器摧毀。

對此，朱鳳蓮強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。她稱，賴清德當局為一黨私利不斷謀「獨」挑釁，不斷增加防務預算，大搞「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的威脅。

朱鳳蓮稱，「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。大陸有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，維護國家主權和領土完整。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

