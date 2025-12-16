23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

記者柯振中／綜合報導

台南市安平區慶平路16日上午發生酒駕奪命車禍，一輛賓士小客車高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場死亡、肇事駕駛受傷送醫。令人鼻酸的是，垃圾車駕駛正是死者男友，親眼目睹摯愛在眼前遭撞身亡。警方酒測發現，48歲鄭姓賓士車駕駛酒測值高達0.95，已涉公共危險與過失致死，事故引發社會譁然。

警方指出，事故發生於16日上午8點9分，垃圾車當時停靠路邊進行清運作業，陳女為確認是否有民眾誤丟回收物，短暫走向車尾查看，未料短短數秒內，後方賓士車高速衝撞垃圾車尾，陳女被夾困在兩車之間。警消獲報趕抵時，陳女已無生命跡象，現場一片凌亂。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，男友見狀後崩潰大哭。（圖／記者林東良翻攝）



監視器與行車紀錄器畫面顯示，陳女原本在垃圾車旁協助作業，轉身至車尾後不到3秒即遭撞擊，衝擊力道猛烈，血跡噴濺至小客車引擎蓋。當時擔任垃圾車駕駛的男友聽聞撞擊聲，立刻下車查看，見女友遭夾困慘死，不斷拍打車身並焦急求助，後來更因情緒激動潰堤，在分隔島放聲大哭。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，駕駛男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）



據了解，陳女的男友先進入清潔公司服務，今年10月才推薦女友進入任職，雖然工作辛苦，但2人一起上班打拼、相互陪伴，怎料如今陳女遭遇死劫，令男友、親屬感到無法接受。

肇事的鄭姓男子因車頭嚴重毀損受困車內，經消防人員破壞車體後脫困送醫，僅受擦挫傷或骨折，意識清楚。警方對其實施酒測，數值高達0.95，明顯超標，確認為酒駕肇事。警方已依公共危險及過失致死罪嫌偵辦，並報請檢察官進一步釐清肇因。

隨著案情曝光，鄭男身分也被起底，為安平地區經營鹽酥鴨、烤鴨相關店家的業者，過去曾上過美食節目，如今卻酒後駕車奪走無辜性命，令死者家屬難以接受。警方強調酒駕零容忍，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的悲劇。