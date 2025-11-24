　
地方 地方焦點

溪北糖鐵五分車創生計畫加速前進！　可行性評估經費獲挹注

▲立委陳亭妃協調中央部會，爭取溪北糖鐵五分車創生計畫經費，由鐵道基金挹注可行性評估所需。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃協調中央部會，爭取溪北糖鐵五分車創生計畫經費，由鐵道基金挹注可行性評估所需。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「溪北不能只是一個路過的地方。」立法委員陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」長達六年，近日再度邀集國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖等單位召開協調會，不僅進一步確認計畫的下一步，也成功爭取將可行性評估與規劃所需經費，由交通部鐵道基金支應，讓計畫推進不再卡關。

陳亭妃指出，10月底立法院經濟委員會南下臺南開會，就五大瓶頸與市府提案期程進行整體檢視，並要求市府召開整合會議、國發會全力協助。然而市府於11月7日召開協調後，卻傳出可行性評估規劃經費「無著落」，為避免計畫因預算中斷，她再度召開中央協調會，最終確認由市府向交通部提出申請，並由鐵道基金支應計畫所需經費。

「讓溪北從經過的地方，變成會留下回憶的地方。」她進一步強調新營糖廠在創生計畫中具有關鍵地位，未來規劃將強化「親子共融」與「科技體驗」兩大主軸，打造能吸引家庭與青年世代的亮點場域，讓五分車文化不只被保存，更能轉化成具有未來性的地方魅力。

整體計畫完成後，將可帶動溪北糖業文化帶、五分車路網與周邊聚落的旅遊能量，成為臺南北側重要的地方創生示範基地。

11/22 全台詐欺最新數據

相關新聞

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

近日在部分社群平台上有網友指出，立法院刪除文化部追加預算，導致青年拿不到文化幣。國民黨立委翁曉玲今（30日）駁斥，「又在造謠」，今年度（114年）的文化部預算高達 279億元，比去年多了 19億元。立法院原本就沒有刪除文化幣經費任何一毛錢，何來「追加預算」之理 ？

楊瓊瓔廁所再造計畫23所國中小受惠

楊瓊瓔廁所再造計畫23所國中小受惠

陳亭妃一天連跑11場會勘籲中央速核經費納入災後工程

陳亭妃一天連跑11場會勘籲中央速核經費納入災後工程

離職警爆基層困境南警澄清裝備足夠、人犯餐費有編經費

離職警爆基層困境南警澄清裝備足夠、人犯餐費有編經費

卓榮泰視察曾文溪排水黃偉哲爭取150億水利建設經費

卓榮泰視察曾文溪排水黃偉哲爭取150億水利建設經費

