快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科州16日發生校園持刀攻擊事件，造成一名孩童死亡，另有3人受傷。已知嫌犯是一名青少年，還劫持一名學生當作人質，反鎖在教室內。

⚡️ Second school attack in Russia in two days



A teenager wearing a balaclava attacked a security guard and students with a knife at an elite school in the Moscow region. According to preliminary reports, there are casualties.



A child was killed in the attack on a school in… pic.twitter.com/tLM7Jfxkz4 — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

NEXTA、鏡報報導，事發於莫斯科州Gorki-2地區的烏斯賓斯卡亞中學，這名青少年16日來到學校，先朝學校入口處的保全噴灑胡椒噴霧接著持刀攻擊，隨後進入校園襲擊學生。

據信嫌犯在犯案過程中有停下腳步，與這起持刀攻擊事件的受害者自拍。當時孩子們跑出學校，躲進鄰近建築樓梯間，學校工作人員協助疏散學生。

在此之際，嫌犯把自己反鎖在教室內，並持刀劫持一名學生。隨後執法人員強行進入教室逮捕嫌犯，嫌犯後來被押上警車。所幸人質平安無事。