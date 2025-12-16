　
快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

▲▼國際最新消息快訊圖。 

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科州16日發生校園持刀攻擊事件，造成一名孩童死亡，另有3人受傷。已知嫌犯是一名青少年，還劫持一名學生當作人質，反鎖在教室內。

NEXTA、鏡報報導，事發於莫斯科州Gorki-2地區的烏斯賓斯卡亞中學，這名青少年16日來到學校，先朝學校入口處的保全噴灑胡椒噴霧接著持刀攻擊，隨後進入校園襲擊學生。

據信嫌犯在犯案過程中有停下腳步，與這起持刀攻擊事件的受害者自拍。當時孩子們跑出學校，躲進鄰近建築樓梯間，學校工作人員協助疏散學生。

在此之際，嫌犯把自己反鎖在教室內，並持刀劫持一名學生。隨後執法人員強行進入教室逮捕嫌犯，嫌犯後來被押上警車。所幸人質平安無事。

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦

烏克蘭國家安全局（SBU）15日表示，烏克蘭首度使用無人艇攻擊俄羅斯基洛級（Kilo-class）柴電攻擊潛艦，造成潛艦嚴重受損；影片顯示，碼頭附近水面被炸出巨大水柱。這艘俄軍潛艇能夠攜帶至少4枚口徑巡弋飛彈，造價約4億美元（約新台幣126億元），是俄軍過去數月以來打擊烏克蘭電網的主力武器之一，不過俄方否認這起攻擊造成任何損害。

俄女團「暴動小貓」遭認定極端組織

俄女團「暴動小貓」遭認定極端組織

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

女同學賽跑摔倒！他拍肩安慰「被控性騷」

女同學賽跑摔倒！他拍肩安慰「被控性騷」

