午睡夢中經歷50年！坂本龍一生前最後劇作《TIME》搶先來台

▲坂本龍一逝世1周年紀念日，最後一齣舞台作品《TIME》將於台中國家歌劇院搶先演出。（圖／©Yoko Takatani／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

日本傳奇音樂大師坂本龍一逝世將1周年，先前在兩廳院推出以混合實境重現「最後的獨奏會」《鏡：KAGAMI》，40多場秒殺搶票一空！而台中國家歌劇院也將推出坂本龍一的最後一齣舞台作品《TIME》，打破虛實、時間的框架，帶來一場夢幻能劇，描述一名男子午睡時，在夢中經歷了50年的跌宕人生，節目於3月8～10日在歌劇院成為亞洲巡迴首站。

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▲坂本龍一過世一周年，最後的獨奏會《鏡：KAGAMI》在兩廳院秒殺。（圖／©Luigi and Iango攝影／國家兩廳院提供）

坂本龍一的最後一齣舞台作品《TIME》，今年3月28日起在日本東京新國立劇場演出，當天是他逝世1周年紀念日，而台中國家歌劇院搶先於3月8～3月10日成為亞洲巡迴首站，呈現一個聲音、裝置、視覺藝術交叉的世界。《TIME》從夏目漱石的短篇小說集《夢十夜》出發，帶領觀眾走入一場夢幻能劇。

▲《TIME》從夏目漱石的短篇小說集《夢十夜》出發，帶領觀眾走入一場夢幻能劇。（圖／©Yoko Takatani／臺中國家歌劇院提供）

此次擔任《TIME》視覺設計與概念的藝術家為高谷史郎，他是藝術團體「蠢蛋一族」（Dumb Type）的成員，1999年就與坂本合作，曾經擔任過多媒體歌劇《LIFE》的視覺總監；後續兩人也合作，以311海嘯摧殘過的鋼琴，創作裝置藝術《IS YOUR TIME》。

▲坂本龍一與藝術家高谷史郎合作，提到「時間是一種幻想」的概念。（圖／©Sanne Peper／臺中國家歌劇院提供）

高谷史郎說，2021年他幫坂本龍一在北京佈展《觀音．聽時》前，先在旅館隔離了3周，彷彿經過了永恆，退房時卻感覺這3周消失了一般。他事後寫信告訴坂本，「當什麼事都沒發生，時間就不存在了」，坂本也回信，「這就是了！請記住這種感覺，時間是隨著主觀膨脹和收縮的概念。」



高谷史郎表示，《TIME》由多個時間和夢境故事相互交織，象徵著時間並非恆定不變的概念，坂本延續了《異步》對時間的詮釋。而《TIME》也包含了兩人之前合作作品的所有元素，例如水、樹木、時間；音樂方面，坂本也視之為《異步》的續篇進行創作。

坂本龍一曾說，「時間是一種幻想」，《TIME》呈現夢的世界，是因為夢會破壞時間的特性。劇中引用的唐傳奇《枕中記》之〈邯鄲〉一篇，描述求道的男子只是午睡片刻，卻在夢中經歷了50年跌宕的人生；《夢蝶》中思想家莊周打瞌睡，卻逐漸分不清究竟是莊周夢到變成蝴蝶、還是蝴蝶夢到莊周，表現出夢與現實無法區分的世界。

▲《TIME》呈現夢的世界，是因為夢會破壞時間的特性。（圖／©Sanne Peper／臺中國家歌劇院提供）



而享譽國際的日本現代舞大師田中泯、笙演奏家宮田真弓，都將在《TIME》中演出。田中泯1970年代即以前衛、反叛風格的現代舞聞名，1982年成立藝術家團體「身體氣象研究所」，啟發台灣小劇場先驅王墨林組成「身體氣象館」。1990年獲得法國政府授予藝術與文學勳章，近年以演員身分知名，作品包括《黃昏清兵衛》、《銀河鐵道之父》、《我的完美日常》等電影。



田中泯指出，很多人看完《TIME》在2021年於荷蘭藝術節的首演，都在想他究竟是跳舞還是演戲？「那都沒關係，我在那裡，那就是我的使命。坂本先生要求我成為第一次看到、觸摸到水的人，這是對舞者田中泯的光榮邀請。」對於3月即將展開的巡演，他也說，「準備工作已完成，我想知道，我是否可以再次與坂本先生交談？」