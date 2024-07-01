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台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

▲▼台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」特別精選3檔必看音樂劇。躍演劇團《勸世三姊妹》加場。（圖／林政億攝影／台中歌劇院提供）

▲台中國家歌劇院推薦「夏日放／FUN時光」3檔必看音樂劇，其中秒殺級現象劇躍演劇團《勸世三姊妹》加場演出。（圖／林政億攝影／台中歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中歌劇院連年推出音樂劇成口碑！今年夏天「夏日放／FUN時光」特別精選3檔必看音樂劇，包括台語饒舌音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，由嚎哮排演籌備4年的熱騰騰新作，用鄭芝龍、鄭成功和戲中戲的方式，呈現父子間愛恨心結。還有每次開賣就秒殺完售的現象級音樂劇《勸世三姊妹》，將於7月20日周六晚間加開晚場。

▲▼台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」特別精選3檔必看音樂劇。躍演劇團《勸世三姊妹》加場。（圖／林政億攝影／台中歌劇院提供）

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▲《勸世三姊妹》曾創下3分鐘賣完2場小巨蛋的「票房天花板」紀錄。（圖／林政億攝影／台中歌劇院提供）

《勸世三姊妹》由躍演劇團製作，以接地氣的台灣喪葬、牽亡文化為靈感，比照百老匯音樂劇的製作流程讀劇、試演，疫情期間就因開場曲中的「國罵」引發關注，2023年衛武營正式演出後迅速累積口碑，不但受邀到搖滾音樂盛典火球祭開唱，巡演更是場場秒殺，還曾創下3分鐘賣完2場小巨蛋的「票房天花板」紀錄。

▲▼台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」特別精選3檔必看音樂劇。嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》台語饒舌音樂劇受到矚目。（圖／台中歌劇院提供）

▲喜劇團體「嚎哮排演」取鄭成功故事為靈感，發展出《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》台語饒舌音樂劇。（圖／台中歌劇院提供）

喜劇團體「嚎哮排演」，主打「說好笑的故事，作好玩的戲」，以百老匯音樂劇《漢密爾頓》為標竿，取鄭成功故事為靈感，發展出《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》。描述自稱鄭成功第N代傳人的中部某開台聖王廟主委鄭萬里，因都更面臨拆廟迫遷，決定搞一台「鄭成功歌舞秀」吸引媒體關注，沒想到戲劇系畢業的兒子鄭馬豪卻插手製作，證明自己並爭取父親認同。

嚎哮排演過去曾在《春風得意樓》中講述蔣渭水的故事，從酒樓裡大時代的小人物角度出發，嘻笑怒罵，這次音樂劇以「戲中戲」的方式，上演鄭芝龍、鄭成功的愛恨情仇，對照著戲外的父子心結。音樂邀請創作能量豐沛的張清彥，擔任音樂劇詞曲創作暨編曲，並邀請饒舌歌手KE柯蕭負責台語饒舌歌詞編修，曲風令人耳目一新。

▲▼台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」特別精選3檔必看音樂劇。音樂劇《Once, 愛是唯一》。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司）

▲音樂劇《Once, 愛是唯一》推出2023全新製作版，即將在歌劇院上演。（圖／愛樂愛城文化傳媒有限公司提供）

另外，2007年的音樂愛情電影《Once, 愛是唯一》，2011年改編成同名音樂劇，如今推出2023全新製作版，即將在歌劇院上演。描述一名失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引了年輕捷克女孩注意，倆人透過音樂訴說著愛與失去，毫無保留地唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻的詮釋出「在錯的時間，遇見對的人」遺憾。

全新版由倫敦西區與紐約百老匯首輪版男主角亞瑟．達維爾（Arthur Darvill）擔綱主演，去年甫以音樂劇《奧克拉荷馬》拿下奧利佛獎最佳演員，表演實力無庸置疑，這次來台將和他真實人生中的妻子伊內絲．德．克拉克（Ines de Clercq）分飾男女主角，共譜情歌，與10位音樂家演員輪番上場，一邊演奏吉他、小提琴、大提琴、手風琴、曼陀林琴、爵士鼓等樂器，一邊搭配劇情發展，時而劇中人、時而場外客，展現比電影更豐富飽滿的角色人物的內心世界，適合夏天浪漫約會觀看。

2024「夏日放／FUN時光」音樂劇節目資訊

躍演《勸世三姊妹》
時間：7/19(五)19:30、7/20(六)13:30、7/20(六)19:30、7/21(日)13:30
地點：台中國家歌劇院 大劇院

嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》
時間：8/9(五)19:30、8/10(六)14:30、8/11(日)14:30
地點：台中國家歌劇院 中劇院

《Once, 愛是唯一》
時間：8/17(六)14:30、8/17(六)19:30、8/18(日)14:30
地點：台中國家歌劇院 大劇院

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