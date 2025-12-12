中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

▲近半數日本企業認為中國客減少並未造成負面影響。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者王佩翊／編譯

北京當局多次以安全疑慮為由，喊話民眾切勿赴日，企圖藉此對日本首相高市早苗施壓，目前已有多個中日航班取消，許多中國旅客也取消赴日行程。不過根據日本帝國資料庫調查，有超過4成的日本企業直言對他們並未造成影響，另有5.6%的日企甚至認為應該會帶來「正面效果」。

根據《朝日新聞》報導，日本帝國資料庫12日公布最新企業調查顯示，儘管中國外交部呼籲國民暫緩赴日旅行，但有40.8%的日本企業表示「沒有受到影響」，顯示多數業者對此波風暴展現冷靜態度，衝擊程度有限。

這項全國性調查於12月5日至9日進行，涵蓋147家大型企業及1050家中小企業，共計1197家企業參與。調查時間點距離中國11月14日發布旅遊警示已近一個月，足以反映企業真實感受。

其中調查結果呈現兩極化反應，42.8%企業坦言遭受負面衝擊，餐飲業者苦嘆「日本的客源難以替代中國客人，明顯感受到客流量下滑」；精密機械業者則擔憂表示，「基於安全考量，暫時不敢派日本人前往中國出差。」

另一方面，有5.6%日本企業反而從中發現商機，認為因為陸客銳減，原本水漲船高的商務旅館住宿費開始回落，觀光景點人潮擁擠狀況也獲得紓緩。製造業者更直言，「這是促使日本企業重新檢視過度依賴中國市場的絕佳時機」，將此危機視為「脫中國化」的轉型契機。

對於未來發展，有11.1%日本企業認為，將帶來正面影響，另有35.8%的企業認為沒有影響，合計46.9%，略高於擔憂會帶來負面衝擊的36.4%，顯示業界整體樂觀程度超乎預期。

不過，特定產業仍面臨考驗，例如專門服務留學生的租屋仲介業者及房地產仲介，擔憂中國學生及購屋客減少將影響業績。