生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／女大生腦傷「眼球不受控」！醫出罕招...甩700度近視眼哭了

▲▼女大生腦傷「眼球不受控」！醫助攻甩近視眼。（圖／楊志盛醫師提供）

▲女大生腦傷導致眼球不受控，醫師被她的生命力所感動，答應替她執行對她相對高風險的近視雷射手術。（圖／楊志盛醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名19歲女大生，幼年時因感染A流併發腦部受損，造成肢體動作不協調，不僅身體會不自覺晃動，眼球也有震顫困擾，上大學後，心願就是盼望有一天能擺脫700度近視眼。今年夏天，媽媽帶著她到眼科評估近視雷射手術，一般在眼球亂動的情況下，可能增加手術風險，不過醫師聽完女大生的故事後，決定接受挑戰替她執刀，術後女大生的雙眼視力來到1.5，能清楚看見媽媽的五官，當下就感動到哭了。

收治病例的達特楊眼科聯盟總院長楊志盛表示，今年8月，一對母女前來求診，剛考上國立大學的19歲女孩表示，希望能接受近視雷射手術。媽媽坦言，女兒小時候因感染 A 型流感引發重症，進一步併發腦膜炎導致腦部、運動神經受損，使她在肢體控制與動作協調方面長期受到影響。

▲▼女大生腦傷「眼球不受控」！醫助攻甩近視眼。（圖／楊志盛醫師提供）

▲女大生肢體動作不協調、眼睛震顫增加近視手術困難。（圖／楊志盛醫師提供）

媽媽表示，女兒的智力完全正常，多年來努力復健、勤奮求學，讀書讀到雙眼近700度近視，但心中一直埋著一個小小的願望，希望有一天能擺脫眼鏡，自信地面對未來。

楊志盛表示，近視雷射手術在國內已相當安全成熟，對他來說更是再熟悉不過的日常，手術十分仰賴患者在手術中的「注視穩定度」，患者必須盯著定位燈、不讓眼球亂動的情況下，才能確保雷射精準落在指定位置，不過女大生的情況卻極為特殊，因眼球不時的震顫，她根本無法控制眼球不要亂動，使得手術風險高於常人，普遍醫師不願冒風險，但他聽完女大生的故事後，被她的生命力所感動，經過完整評估後，決定接受挑戰替她動刀。

楊志盛說，他看見女孩渴望改變人生的決心，經過嚴謹的術前規劃，並運用先進的虹膜辨識追蹤系統，使每次治療能精準落下，令人振奮的是，術後女大生的單眼視力恢復到 1.2，雙眼視力則達到1.5，患者站在6公尺以外看到目標，並將句子唸出來時，情緒相當激動，當時他與護理師都快哭出來，當患者的媽媽進入恢復室時，女大生轉身看到媽媽清楚的五官，也感動到哭了。

▲▼女大生腦傷「眼球不受控」！醫助攻甩近視眼。（圖／楊志盛醫師提供）

▲女大生術後視力恢復到1.5，當下激動到哭了。（圖／楊志盛醫師提供）

▲▼女大生腦傷「眼球不受控」！醫助攻甩近視眼。（圖／楊志盛醫師提供）

▲楊志盛院長（左一）被女大生的毅力所感動。（圖／楊志盛醫師提供）

楊志盛表示，手術過程中，女大生的頭部、身體和眼球都會不自覺晃動，在這情況下能成功執行近視雷射手術是極為罕見，他希望藉由女大生的故事讓仍在猶豫是否摘掉眼鏡的人作為參考，盼更多人能有勇氣迎向清晰的新視界。

相關新聞

油漆工撞破頭拖到「腦袋進水」昏迷記憶慘消

油漆工撞破頭拖到「腦袋進水」昏迷記憶慘消

高雄一名48歲油漆工上班時不慎撞到頭造成顱內出血，但他就醫後接受保守治療未開刀，某日突發意識不清，被緊急送往急診室，經過電腦斷層掃描，發現他腦室腫大診斷為「水腦症」，院方立即安排手術引流腦脊髓液，術後男子恢復意識，現也重返工作崗位。醫師強調，腦脊髓液若吸收異常，可能壓迫腦組織，長期恐導致不可逆的神經功能缺損，不可不慎。

恐嚇高雄雙罷劫！男喊「有槍就把你打掉」下場出爐

恐嚇高雄雙罷劫！男喊「有槍就把你打掉」下場出爐

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

販大麻煙彈「定位自取」！緝毒萌犬立功

販大麻煙彈「定位自取」！緝毒萌犬立功

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

