梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

▲數千名球迷高價買票進場，但梅西被團團圍住，球迷根本看不清楚，甚至有人連一眼也沒看到。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷足球巨星梅西13日造訪加爾各答鹽湖體育場，數千名球迷花費1.2萬盧比（約新台幣4150元）高價買票進場，就是為了爭睹梅西的巨星風采。沒想到梅西一現身就被政治人物、保全人員等100多人圍住，且只待了20至25分鐘就匆匆離場，球迷根本看不清楚，甚至有人連一眼也沒看到，現場球迷當場氣炸，破壞座椅、衝進球場抗議。

Fans threw seats and other objects at a Kolkata soccer stadium to express their frustration over high ticket prices and limited access to Lionel Messi during his visit https://t.co/N8wcyAQHFr pic.twitter.com/r6j6IEg0WU — Reuters (@Reuters) December 13, 2025

BBC報導，梅西（Lionel Messi）此次巡迴活動原本備受期待，還安排在加爾各答、海德拉巴、孟買和德里舉行宣傳活動，為梅西打造的21公尺高巨型雕像也是一大亮點。數千名球迷湧入加爾各答鹽湖體育場，高喊口號、購買球衣，然而後來卻出現混亂失控場面，為這趟「GOAT之旅」蒙上陰影。

▲梅西繞行球場，向球迷們揮手致意。（圖／路透）

梅西起初繞行球場，向球迷們揮手致意。但梅西的身影被大批官員與名人遮住，讓球迷大失所望，且短短大約20分鐘後，梅西就被安全人員提前護送離開。

Lionel Messi’s tour of India got off to a chaotic start in Kolkata, as fans expressed anger over the Argentina legend’s brief appearance at a city stadium.



Fans paid up to $150 for a ticket to see their football idol, but many barely caught a glimpse of him pic.twitter.com/WYPgFfcKIa — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 13, 2025

現場一名球迷抱怨，「我們花了1.2萬盧比買了票，結果連他的臉都看不到」。還有人抱怨，這次購票入場是花了相當於一個月薪水的錢，「我花錢購票，帶著兒子來看梅西，不是來看那群政治人物。」在現場失望情緒爆發之後，群眾拆毀座椅，衝進球場破壞帳篷，並朝場內投擲水瓶等物品。

▲球迷抱怨，「我們花了1.2萬盧比買了票，結果連他的臉都看不到」。（圖／路透）

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）表示，對於這些狀況感到相當震驚，也宣布展開調查並道歉。警方已逮捕活動主辦負責人，當局研議如何為購票球迷退款。

梅西發言人則回應表示已按原先約定時間完成行程。NDTV引述消息指出，其實梅西走進球場時一切都很順利，面帶微笑，看起來相當放鬆，但當太多人湧入球場開始拍照的時候，他明顯感到不自在，且當時場面很快變得擁擠且失控。梅西的安全團隊、隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）、德保羅（Rodrigo De Paul）對活動現場管理感到不滿。

▼西孟加拉邦首席部長班納吉道歉並宣布展開調查。（圖／路透）