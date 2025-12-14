　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

▲▼ 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）梅西造訪印度加爾各達鹽湖體育場 。（圖／路透）

▲數千名球迷高價買票進場，但梅西被團團圍住，球迷根本看不清楚，甚至有人連一眼也沒看到。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷足球巨星梅西13日造訪加爾各答鹽湖體育場，數千名球迷花費1.2萬盧比（約新台幣4150元）高價買票進場，就是為了爭睹梅西的巨星風采。沒想到梅西一現身就被政治人物、保全人員等100多人圍住，且只待了20至25分鐘就匆匆離場，球迷根本看不清楚，甚至有人連一眼也沒看到，現場球迷當場氣炸，破壞座椅、衝進球場抗議。

BBC報導，梅西（Lionel Messi）此次巡迴活動原本備受期待，還安排在加爾各答、海德拉巴、孟買和德里舉行宣傳活動，為梅西打造的21公尺高巨型雕像也是一大亮點。數千名球迷湧入加爾各答鹽湖體育場，高喊口號、購買球衣，然而後來卻出現混亂失控場面，為這趟「GOAT之旅」蒙上陰影。

▲▼ 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）梅西造訪印度加爾各達鹽湖體育場 。（圖／路透）

▲梅西繞行球場，向球迷們揮手致意。（圖／路透）

梅西起初繞行球場，向球迷們揮手致意。但梅西的身影被大批官員與名人遮住，讓球迷大失所望，且短短大約20分鐘後，梅西就被安全人員提前護送離開。

現場一名球迷抱怨，「我們花了1.2萬盧比買了票，結果連他的臉都看不到」。還有人抱怨，這次購票入場是花了相當於一個月薪水的錢，「我花錢購票，帶著兒子來看梅西，不是來看那群政治人物。」在現場失望情緒爆發之後，群眾拆毀座椅，衝進球場破壞帳篷，並朝場內投擲水瓶等物品。

▲▼ 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）梅西造訪印度加爾各達鹽湖體育場 。（圖／路透）

▲球迷抱怨，「我們花了1.2萬盧比買了票，結果連他的臉都看不到」。（圖／路透）

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）表示，對於這些狀況感到相當震驚，也宣布展開調查並道歉。警方已逮捕活動主辦負責人，當局研議如何為購票球迷退款。

梅西發言人則回應表示已按原先約定時間完成行程。NDTV引述消息指出，其實梅西走進球場時一切都很順利，面帶微笑，看起來相當放鬆，但當太多人湧入球場開始拍照的時候，他明顯感到不自在，且當時場面很快變得擁擠且失控。梅西的安全團隊、隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）、德保羅（Rodrigo De Paul）對活動現場管理感到不滿。

▼西孟加拉邦首席部長班納吉道歉並宣布展開調查。（圖／路透）

▲▼ 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）梅西造訪印度加爾各達鹽湖體育場 。（圖／路透）

12/12 全台詐欺最新數據

