社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

▲李泰安假釋後返回到老家建農里居住。（圖／記者楊晨東攝）

▲李泰安假釋後返回到老家建農里居住。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

曾轟動全台的「南迴搞軌案」歷經近二十年後再度引發關注，主嫌之一李泰安因共同殺人罪判刑13年入獄後，今年5月已自台東武陵外役監獄出獄，回到老家低調生活。

鄰居證實，李雙全回到老家後自己在做工程，大概已經有半年，他也做得很好，還強調李雙全現在當老闆「不再像以前吊兒郎當」，也拜託記者「人家在為生活打拚，不要再去亂他了」。

2006年3月17日，台鐵南迴線莒光號96次列車行經屏東枋山段時，因軌道遭人為破壞而翻覆，導致越南籍乘客陳氏紅琛死亡，另有台鐵員工受傷。原先被視為意外事故，但檢警深入調查後，揭露出以謀殺與詐領保險金為目的的重大刑案。

調查顯示，陳氏紅琛的丈夫李雙全與兄長李泰安，自2005年起多次替被害人投保高額旅平險，合計理賠金額達7,100萬元，並策畫破壞軌道製造意外圖謀保險理賠。李雙全曾試圖以安眠藥及蛇毒犯案，事後更在醫院插管治療期間向點滴注入含藥物液體，導致陳氏紅琛不治。

案發後，李雙全疑畏罪在台東老家自縊身亡，李泰安則遭起訴。案件歷經多年審理，高院四度發回更審，最終於2016年由最高法院以共同殺人罪判刑13年、褫奪公權6年定讞，成為唯一入監者。

李泰安入監期間因表現良好曾轉往武陵外役監，但因案件性質重大，多次聲請假釋皆遭駁回。外役監指出，李近年可從事監外工作並返家探視，但仍需執行全部刑期。今年5月縮刑出獄後，已不再受保護管束。

此外，李泰安及其家屬仍須負擔相關民事賠償，包括台鐵損害金額逾5,000萬元。儘管司法程序已終結，事件造成的社會衝擊與教訓，至今仍持續受到公共討論。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全被控為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安2016年被依共同殺人罪判刑13年確定，他的刑期已在今年5月初刑滿出獄；當年的辯護律師吳漢成表示，李泰安返家後一切正常，低調的過生活，也有正常的工作，但對於在審理過程中，院、檢對於許多對他有利的證據都視而不見或不採納，仍然「耿耿於懷」，兩人也曾討論過是否提出再審，平反冤屈，但目前還沒有定論。

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

即／搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出獄

即／搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出獄

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警助護送返家

8旬翁購物突感不適　初鹿警助護送返家

關鍵字：

李泰安火車台東

讀者迴響

