生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教室內吸喪屍煙彈狂抖！國中女囂張喊：若上銬「幫我錄影發抖音」

國中女吸喪屍煙彈全身狂抖、走路呈S型。（示意圖／photoAC）

▲女學生在教室吸食喪屍菸彈，全身狂抖、走路呈S型，嚇壞同學。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

桃園某國中8日驚傳毒品進入校園事件，一名八年級女學生疑在校內吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，隨後出現全身顫抖、意識模糊、昏倒、走路呈S型等異常行為，嚇壞同學。校方事後依規通報，警方也依違反毒品危害防制條例偵辦，移送少年法庭處分。不過，涉案女學生10日竟發聲表示，若被上銬「要錄影發影片」。

▲▼ 。（圖／）

▲女學生收匿名私訊的回應。（圖／翻攝IG）

民進黨桃園市議員黃瓊慧日前透露，一名國中女同學在第一節課使用電子煙，被老師發現處置後，於第二節下課時間，又跑去別人班上吸食喪屍煙彈，邊抽邊說：「我好飄」等語；隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等異常狀態，之後還意識模糊倒臥在課桌上。

黃瓊慧指出，當時教室煙霧瀰漫，許多學生聞到刺鼻味感到不適，甚至協助攙扶的同學身上也沾滿氣味，自認可能誤吸入毒品。而涉案女同學被攙扶走出教室後在學務處哭鬧，校方請家長自行將她帶回，並完成校安通報，少年警察隊前往採證，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，移送少年法庭審理。

該女母親在事發後幫她請一週假，未料不少人在社群平台向當事人匿名提問「對於這次喪屍菸彈的看法」、「少年法院妳會有事嗎」、「姐妳不會被上銬吧」、「少年隊有找妳了嗎？」她簡短回應：「沒有」、「應該」、「看看」、「明天」。另還有人問及「真的被上銬怎麼辦？」她竟囂張表示「幫我錄影，我要發卡點」（抖音影片），似乎未有悔意。

▲▼ 。（圖／）

▲女學生的回應，似乎未有反省之意。（圖／翻攝IG）

大批網友看了氣炸，紛紛痛罵：「去看看本人的態度，真心希望孩子偏差的想法和行為能有人來制止和教化」、「仔細看IG精選動態，毒品這件事早就有蹤跡了」、「有夠誇張耶」、「毒品毀了多少人」、「要發卡點到底是什麼」、「我國中還在便利商店看有沒有賣Hello kitty的健達出奇蛋」。

※保護自己、遠離毒品！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

