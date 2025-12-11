快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

▲基隆男毒駕上路衝撞7輛車，73歲陳姓老翁倒垃圾挨撞，宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市仁愛區南榮路9日晚間6時許發生一起嚴重車禍！一名32歲陳姓男子吸食喪屍煙彈駕駛賓士上路，過程中失控暴衝，釀7部汽機車連環撞，3人受傷送醫，其中一名73歲陳姓老翁倒垃圾時被撞倒，送醫時雖意識清醒，惟陳翁於今(11日)凌晨宣告不治，詳細死因仍有待進一步釐清。

本案發生在9日晚間6時48分，陳姓男子駕駛黑色賓士C250，行駛在南榮路時突爆衝，擦撞路邊停放的2部轎車、3輛機車、1部自小貨車，與1台正在清運的環保局垃圾車。

肇事陳男經酒測確認無酒駕情事，惟警方移置事故車輛時，在駕駛座發現第二級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支，經現場初步鑑驗呈毒品陽性反應；另當場實施毒駕唾液快篩亦為陽性反應，依法將陳嫌帶返偵辦，全案依毒品危害防治條例及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

而事故造成33歲陳姓男子、51歲馬姓男子、73歲陳姓老翁受傷，救護人員緊急將3人分送基隆長庚醫院、部立基隆醫院救治，當下3人皆意識清楚、生命跡象穩定。不料，陳翁於11日凌晨12時20分宣告不治，當時他正在倒垃圾，卻不幸遭遇死劫，至於詳細死因仍有待後續相驗釐清。

基隆市警察局第一分局分局長温基興表示，施用毒品殘害一生，毒駕上路全民公敵。毒品唾液快篩上路執法，矢將全力打擊毒駕危害，警方籲請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰，民眾切勿心存僥倖，害人害己。

毒駕後經毒品唾液快篩檢測陽性者，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年；拒測者，處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。本分局目前已查獲唾液篩檢毒駕21件，將持續編排專案勤務取締，嚴正執法掃蕩打擊毒駕。