　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

▲▼台灣即將於下周出版新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆受訪。（圖／路透） 

▲台灣全民安全指引。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣全民安全手冊」11月19日起家戶普發，預計明年1月5日前發送到全國家戶。不過近日卻有圖卡宣稱，如果鄰里長沒有發放該手冊，「到時候戰爭你家很可能領不到物資」。對此，台灣事實查核中心強調，這是安全行動指引，和戰爭領取物資無關。

國防部全民防衛動員署出版的「台灣全民安全手冊」於11月19日展開家戶普發，然而，網路上卻流傳一張圖卡，宣稱「假如村里鄰長沒有把這本發到你家，萬一發生戰爭時，你家很可能會領不到物資」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實查核中心指出，手冊內容提到，當民生必需品短缺時，政府會盡全力維持民生經濟穩定，並以完善的配售機構，提供全民生活所需，建議民眾平常就參考指引，提前準備一周份的日常居家儲備，包括食品、生活用品、衛生用品、防災用品等。但內容並未提到網傳的「戰爭時憑指引手冊可領取物資」。

國防部全民防衛動員署也指出，台灣全民安全指引的編纂目的，是萬一遇到天災、疫病、極端氣候、中國軍事侵略等各種威脅時，民眾能知道如何保護彼此、守護家園，而非「戰爭時憑指引手冊可領取物資」。

另外，該手冊預計於2026年1月5日前完成發放，若民眾屆時尚未領取到手冊，可以詢問公所、村里幹事、村里長，再由公所補發。

不過，也有網友認為，圖卡原本的意思「是如果里長故意扣著指引手冊不發，那其他重要物資他也『有可能』扣著不發」、「網傳應該是鄰里長若刻意不發安全指引，戰時有可能不發物資」、「這篇完全是烏龍查核，對方根本沒這樣講」。

對此，事實查核中心回應，「此報吿發布後，許多網友於社群提出看法。非常感謝建議，我們也已調整報告用語和判定。」感謝大家提醒用字的精準度，未來會持續精進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光
快訊／徐春鶯遭羈押　民眾黨發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

台紐旅遊互惠新里程碑！11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

見香港大火...旅日台人竟訕笑：你們也有101煙火？國內外網友全炸鍋

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

台紐旅遊互惠新里程碑！11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

鐵道維修備品已4成國產化　鐵道局推「事前補助」加速研發

見香港大火...旅日台人竟訕笑：你們也有101煙火？國內外網友全炸鍋

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

陸喊話支持建「金廈大橋」　　陸委會：沒有任何兩岸通橋規劃

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

更多熱門

相關新聞

網批國防手冊浪費錢　劉世芳嗆「公主、王子病」：他們非在台灣出生

網批國防手冊浪費錢　劉世芳嗆「公主、王子病」：他們非在台灣出生

國防部19日啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，但被批評浪費公帑，名嘴謝寒冰更指該手冊進了朋友家的廢紙箱。對此，內政部長劉世芳今（24日）直言，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。

台灣普發全民安全指引　法國也同步發布「人人有責」安全指南

台灣普發全民安全指引　法國也同步發布「人人有責」安全指南

藍營開酸普發「全民安全指引」　林飛帆：法國、瑞典也有發行

藍營開酸普發「全民安全指引」　林飛帆：法國、瑞典也有發行

網傳「花生＋紅茶」致癌　專家闢謠：沒發黴變質就不用擔心

網傳「花生＋紅茶」致癌　專家闢謠：沒發黴變質就不用擔心

傳「黃仁勳台北私談中國贏AI競賽」　事實查核揪關鍵認定虛構創作

傳「黃仁勳台北私談中國贏AI競賽」　事實查核揪關鍵認定虛構創作

關鍵字：

台灣全民安全手冊台灣全民安全指引手冊台灣事實查核中心事實查核中心事實查核

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面