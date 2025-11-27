沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

▲台灣全民安全指引。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣全民安全手冊」11月19日起家戶普發，預計明年1月5日前發送到全國家戶。不過近日卻有圖卡宣稱，如果鄰里長沒有發放該手冊，「到時候戰爭你家很可能領不到物資」。對此，台灣事實查核中心強調，這是安全行動指引，和戰爭領取物資無關。

國防部全民防衛動員署出版的「台灣全民安全手冊」於11月19日展開家戶普發，然而，網路上卻流傳一張圖卡，宣稱「假如村里鄰長沒有把這本發到你家，萬一發生戰爭時，你家很可能會領不到物資」。

事實查核中心指出，手冊內容提到，當民生必需品短缺時，政府會盡全力維持民生經濟穩定，並以完善的配售機構，提供全民生活所需，建議民眾平常就參考指引，提前準備一周份的日常居家儲備，包括食品、生活用品、衛生用品、防災用品等。但內容並未提到網傳的「戰爭時憑指引手冊可領取物資」。

國防部全民防衛動員署也指出，台灣全民安全指引的編纂目的，是萬一遇到天災、疫病、極端氣候、中國軍事侵略等各種威脅時，民眾能知道如何保護彼此、守護家園，而非「戰爭時憑指引手冊可領取物資」。

另外，該手冊預計於2026年1月5日前完成發放，若民眾屆時尚未領取到手冊，可以詢問公所、村里幹事、村里長，再由公所補發。

不過，也有網友認為，圖卡原本的意思「是如果里長故意扣著指引手冊不發，那其他重要物資他也『有可能』扣著不發」、「網傳應該是鄰里長若刻意不發安全指引，戰時有可能不發物資」、「這篇完全是烏龍查核，對方根本沒這樣講」。

對此，事實查核中心回應，「此報吿發布後，許多網友於社群提出看法。非常感謝建議，我們也已調整報告用語和判定。」感謝大家提醒用字的精準度，未來會持續精進。