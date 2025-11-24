　
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

▲▼ 第十一屆「金飛燕、海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華在湖北經濟學院啓幕，三百多名兩岸青年創作者、影視從業者與專家學者相聚荊楚。（圖／翻攝 中國日報網）

▲第十一屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華採取主持人與AI機器人雙主持。（圖／翻攝 中國日報網）

記者任以芳／武漢報導

第十一屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華日前在湖北經濟學院登場，今年最大亮點是 AI 機器人「首次」與真人主持共同參與頒獎典禮，現場呈現科技與影像藝術交織的嶄新舞台效果，吸引兩岸300多名青年創作者報名挑戰創意。

本屆大賽以「I·視界」為主題，為期五天的嘉年華規劃「創作盲盒」「學術交流」「極拍48小時」「創享聚場」四大篇章，自4月啟動徵件後吸引超過600部作品參與。

頒獎典禮也融合智能科技，一位AI機器人配合主持人，引發全場驚喜。典禮公布各項獎項，其中《在細雨中呼喊》奪下大會最高榮譽金飛燕獎，《台北一夜》《山河同渡》獲銀飛燕獎，《默數》《托舉》《江江》摘得銅飛燕獎。

最佳導演、最佳攝影、最佳音效、最佳短視頻等單項獎亦同步揭曉。「創作盲盒行動」特設超有料文化獎、超來電共鳴獎、超會玩技術獎，鼓勵青年在題材、敘事與技術上的多元探索。

▲▼ 第十一屆「金飛燕、海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華在湖北經濟學院啓幕，三百多名兩岸青年創作者、影視從業者與專家學者相聚荊楚。（圖／翻攝 中國日報網）

▲ 第十一屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華在湖北經濟學院啓幕。（圖／翻攝 中國日報網）

今年首次推出的「創作盲盒行動」成為最具話題性的亮點。三組由兩岸青年混編的拍攝團隊分別沿著「文化味」「煙火氣」「科技感」三條主線前往精益眼鏡工坊、百年老漢口茶廠、蘿卜快跑智行谷等地取材，從老城記憶到智慧技術，在故事與城市肌理的交織中捕捉共同的文化脈動。

參與拍攝的台灣青年分享，在混編合作的過程中深刻感受到雙方在文化語境中的相通，共同完成作品的經驗比成果本身更珍貴；台灣嘉賓賴正浩則說，「兩岸青年因為一場相同的邀約，共同品嘗一場視覺盛宴，相聚在荊楚大地。」

自2014年創立以來，「金飛燕」大賽已吸引兩岸200多所高校、上萬名青年參與，累計徵集近7000部作品，成為兩岸青年文化交流的重要品牌。本屆活動由大陸國台辦新聞局，湖北經濟學院與湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦。

▼ 第十一屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華吸引三百多名兩岸青年創作者相聚荊楚。（圖／翻攝 中國日報網）

▲▼ 第十一屆「金飛燕、海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華在湖北經濟學院啓幕，三百多名兩岸青年創作者、影視從業者與專家學者相聚荊楚。（圖／翻攝 中國日報網）

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

