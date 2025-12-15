10縣市今停水！最長9小時無水可用　影響範圍一次看

▲今有10縣市停水，民眾記得要提前儲水。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣自來水公司於今（15）日公告全台10縣市部分區域將實施計畫性停水，配合必要工程施作。台水提醒用戶提前儲水，並務必關閉抽水馬達，以避免機械空轉造成損壞。各縣市停水資訊如下：

● 桃園市

・停水時間：12月15日 11:00 ～ 18:00（共7小時）

・停水區域：桃園區／同德五街沿線含巷弄

● 新竹縣

・停水時間：12月15日 09:00 ～ 14:00（共5小時）

・停水區域：北埔鄉／大湖路

● 宜蘭縣

・停水時間：12月15日 13:00 ～ 17:00（共4小時）

・停水區域：三星鄉三星路二段699號至1號、701巷、611巷、601巷、385巷、353巷、265巷，以及玉尊路18巷、37巷等周邊巷弄

● 花蓮縣

・停水時間：12月15日 08:00 ～ 17:00（共9小時）

・停水區域：壽豐鄉／豐坪路三段

● 苗栗縣

・停水時間：12月15日 08:00 ～ 12:00（共4小時）

・停水區域：頭份市／濫坑里（福樂新村、藤坪、金印山莊等）

● 台中市

・停水時間：12月15日 08:30 ～ 17:00（共8.5小時）

・停水區域：西屯區／上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里（備註：青海路二段以北、甘肅路二段及文心路三段以西、河南路二段以南一帶）

● 嘉義縣

・停水時間：12月15日 08:00 ～ 17:00（共9小時）

・停水區域：民雄鄉／豐收村好收58號至72之22號一帶巷弄

● 台南市

・停水時間：12月15日 08:00 ～ 17:00（共9小時）

・停水區域：山上區／南洲里、山上里

● 高雄市

・停水時間：12月15日 08:00 ～ 17:00（共9小時）

・停水區域：燕巢區／大占巷

● 屏東縣

・停水區域一：屏東市／建南路、建國路一帶

・停水時間：12月15日 10:00 ～ 16:30（共6.5小時）

・停水區域二：屏東市／凌雲路、堤防路

・停水時間：12月15日 10:00 ～ 16:00（共6小時）

