　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德上周宣布提出史無前例的1.25兆新台幣的國防特別預算。對此，美國前總統拜登（Joe Biden）、現任美國總統川普（Donald Trump）的國防部印太安全事務助理部長蘭特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver），近日聯手共筆以題「台灣正在增加國防開支，是個好消息」（Taiwan is stepping up on defense spending. That’s good news.）撰文投書華盛頓郵報。

值得注意的是，這篇投書的二位作者，都是重量級人物，蘭特納是Marathon Initiative倡議組織的負責人；而薛瑞福是印太安全研究所主席。薛瑞福在2018年至2019年，是川普總統任內第一位印太安全事務的國防部助理部長，而蘭特納是2021年至2025年擔任此職，橫跨川普、拜登執政時代。

該文中他們表示，身為拜登和川普第一任期內負責印太安全事務的前國防部助理部長，敦促台灣採取更迫切的行動，「現在我們可以自信地說，以往的認知越來越過時了」。

他們認為，預算在分配上，用於人員、訓練、武器配置，可以幫助台灣遏制中國的侵略，著眼於優先發展小型、機動性強且殺傷力高的系統，以優化非對稱防禦，好比無人機、網路化防空系統、機動火箭炮和反艦飛彈。

他們提到，這些投資可以幫助台灣成為美國印太司令部司令帕帕羅上將所說的，打造台海「人間煉獄」景象，為一個致命戰場做出貢獻。台灣已經吸收烏克蘭的經驗，無人機系統已經徹底改變現代戰爭的格局，所以台灣需要大量無人機，且擺脫對中國紅色供應鏈的依賴；因此，台灣政府大力投資本土的生產和研發能力，以期大規模、快速部署性能卓越且價格合理的無人機。

▼總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／總統府提供）

此外，他們也提及，台灣正在投資提升國家韌性，這是至關重要的威懾手段，中國計劃是基於一個假設，就是台灣民眾會在壓力下迅速崩潰，但台灣正在努力證明事實會恰恰相反。因此，政府計劃在網路安全、儲備關鍵資源和保護基礎設施等領域投入超過5億美元，「一個做好了承受苦難並繼續戰鬥的社會，是北京難以輕易征服的」。

不過他們也坦言，這一切都不容易，立法院必須批准這些投資，台灣的國防單位也必須續改革其訓練、維護和運作部隊的方式。全社會韌性必須繼續從口號轉化為實踐，「但方向是明確的：台灣正以前所未有的認真和專注採取行動」。

他們認為，川普政府敦促台灣增加國防開支的做法是正確的，但台灣不能也不應該獨自應付這項挑戰，畢竟中國的經濟規模大約是台灣的20倍。

他們強調，正因如此，美國必須繼續發揮核心支持作用，華盛頓應該充分利用國會已撥付給台灣的國防資金，並與歐洲和亞洲的夥伴合作，探索更快向台灣提供武器裝備的創新途徑。

他們認為，美國工業界也可以與台灣企業進行更多合作，並擴大太平洋兩岸的生產能力，幫助台灣並非出於慈善，而是出於審慎。美國對維護台海地區的和平與穩定有著深切的利益，一個更強大、更有韌性的台灣能夠降低戰爭風險，並減輕美軍的危險。

他們強調，正如美國國防部長赫格塞斯日前對亞洲國防領導人所說，「我們的目標是防止戰爭，讓戰爭代價過高，使和平成為唯一的選擇。我們將以強大的威懾力量來實現這一目標」，台灣正在構築這道屏障，華盛頓應該支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」
嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光
高國豪私約對象是二嫂！　3兄弟2打1互K畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

「渣男心態發揮到巔峰！」朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：用冷暴力逼退人

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

攘外必先安內！　呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

「渣男心態發揮到巔峰！」朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：用冷暴力逼退人

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

攘外必先安內！　呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

中記者逼問「台灣屬於中國？」日外相教科書級回答瘋傳！百萬人讚翻

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

2026年「12組韓星來台演唱會、見面會」懶人包！金唱片空降台北大巨蛋

HAHA女兒選帥歐巴一起玩　爸爸遭拋棄無聲吶喊

政治熱門新聞

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

更多熱門

相關新聞

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

總統賴清德日前投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。前副總統呂秀蓮今（1日）指出，該筆預算橫跨8年分攤直至2034年，但憲法規定總統任期4年，為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？她也強調，2027年確是台灣命運關鍵年，可謂內憂加外患，攘外必先安內，賴政府慎謀能斷，切勿輕忽，一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危。

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

美前官員：台軍費朝5%邁進合理

美前官員：台軍費朝5%邁進合理

關鍵字：

台灣國防美國支持無人機台海局勢國防預算

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

探12℃！　下波冷空氣時間曝

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面