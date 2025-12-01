川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上周宣布提出史無前例的1.25兆新台幣的國防特別預算。對此，美國前總統拜登（Joe Biden）、現任美國總統川普（Donald Trump）的國防部印太安全事務助理部長蘭特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver），近日聯手共筆以題「台灣正在增加國防開支，是個好消息」（Taiwan is stepping up on defense spending. That’s good news.）撰文投書華盛頓郵報。

值得注意的是，這篇投書的二位作者，都是重量級人物，蘭特納是Marathon Initiative倡議組織的負責人；而薛瑞福是印太安全研究所主席。薛瑞福在2018年至2019年，是川普總統任內第一位印太安全事務的國防部助理部長，而蘭特納是2021年至2025年擔任此職，橫跨川普、拜登執政時代。

該文中他們表示，身為拜登和川普第一任期內負責印太安全事務的前國防部助理部長，敦促台灣採取更迫切的行動，「現在我們可以自信地說，以往的認知越來越過時了」。

他們認為，預算在分配上，用於人員、訓練、武器配置，可以幫助台灣遏制中國的侵略，著眼於優先發展小型、機動性強且殺傷力高的系統，以優化非對稱防禦，好比無人機、網路化防空系統、機動火箭炮和反艦飛彈。

他們提到，這些投資可以幫助台灣成為美國印太司令部司令帕帕羅上將所說的，打造台海「人間煉獄」景象，為一個致命戰場做出貢獻。台灣已經吸收烏克蘭的經驗，無人機系統已經徹底改變現代戰爭的格局，所以台灣需要大量無人機，且擺脫對中國紅色供應鏈的依賴；因此，台灣政府大力投資本土的生產和研發能力，以期大規模、快速部署性能卓越且價格合理的無人機。

▼總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）



此外，他們也提及，台灣正在投資提升國家韌性，這是至關重要的威懾手段，中國計劃是基於一個假設，就是台灣民眾會在壓力下迅速崩潰，但台灣正在努力證明事實會恰恰相反。因此，政府計劃在網路安全、儲備關鍵資源和保護基礎設施等領域投入超過5億美元，「一個做好了承受苦難並繼續戰鬥的社會，是北京難以輕易征服的」。

不過他們也坦言，這一切都不容易，立法院必須批准這些投資，台灣的國防單位也必須續改革其訓練、維護和運作部隊的方式。全社會韌性必須繼續從口號轉化為實踐，「但方向是明確的：台灣正以前所未有的認真和專注採取行動」。

他們認為，川普政府敦促台灣增加國防開支的做法是正確的，但台灣不能也不應該獨自應付這項挑戰，畢竟中國的經濟規模大約是台灣的20倍。

他們強調，正因如此，美國必須繼續發揮核心支持作用，華盛頓應該充分利用國會已撥付給台灣的國防資金，並與歐洲和亞洲的夥伴合作，探索更快向台灣提供武器裝備的創新途徑。

他們認為，美國工業界也可以與台灣企業進行更多合作，並擴大太平洋兩岸的生產能力，幫助台灣並非出於慈善，而是出於審慎。美國對維護台海地區的和平與穩定有著深切的利益，一個更強大、更有韌性的台灣能夠降低戰爭風險，並減輕美軍的危險。

他們強調，正如美國國防部長赫格塞斯日前對亞洲國防領導人所說，「我們的目標是防止戰爭，讓戰爭代價過高，使和平成為唯一的選擇。我們將以強大的威懾力量來實現這一目標」，台灣正在構築這道屏障，華盛頓應該支持。