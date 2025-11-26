賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

▲總統賴清德宣布推出歷史性400億美元國防特別預算。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。對此，一位外交人士受訪表示，台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛主權，國際社會立場也是正面且清晰的，但在野黨的角色會是關鍵，是否又展現自己脫軌於國際，將是各國關注重點。

外交人士受訪時表示，川普政府已經在本（11）月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。

這位人士提到，在賴清德正式向國際社會宣布，台灣政府大幅增加國防預算，推出400億美元國防特別預算後，美國聯邦眾議院外委會轉推總統投書，並強調總統提出的國防預算是台灣自我防衛能力及印太地區安全的一大進展；另外，美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也都轉推總統投書，且表達支持的立場。

外交人士認為，台灣與國際潮流一致，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8％為六年來之最，日本高市早苗首相也宣布增加國防預算將提前達標。他說，在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出，因此面對中國壓力最前線的台灣不能缺席，都跟上國際潮流，展現守護民主決心。

不過，執政黨在立法院的席次仍屬少數，因此該人士認為，接下來在野黨的角色就是關鍵。他說，國民黨新任主席鄭麗文上任後，就俄羅斯領導人普丁的相關發言，使民主國家對她的立場有所遲疑，如今美國等多國已肯定台灣增加國防預算，國民黨是否要再度展現自己脫軌於國際，會是接下來各國關注的重點。